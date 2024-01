UeD anticipazioni: scoppia la bolla Cristina-Vicinanza. Fine prevista

Nel famoso studio di Uomini e Donne questo pomeriggio è avvenuta una nuova registrazione. Ancora una volta, sono stati protagonisti dame e cavalieri. Con i ritorni di Roberta Di Padua e Armando Incarnato nel programma di Maria De Filippi, pare essere arrivata l’ultima svolta nella conoscenza di Cristina Tenuta e Alessandro Vicinanza. Secondo quanto riporta Lorenzo Pugnaloni su Instagram, la frequentazione è già giunta al termine.

Tutto fumo e niente arrosto verrebbe da dire, osservando le fasi della loro conoscenza. Appena rientrato nel programma, dopo aver visto Ida Platano salire sul Trono, Alessandro ha ammesso di avere un interesse nei confronti di una dama in particolare. Dopo qualche tempo, ha svelato che si trattava di Cristina. Da questo momento in poi la sua frequentazione con Roberta non è andata avanti nel migliore dei modi, anzi si è proprio conclusa.

Di Padua ha deciso di lasciare il programma e Vicinanza ha trascorso le festività appena trascorse con Cristina. Infatti, non ha mostrato segni di grande dispiacere di fronte all’uscita di Roberta, è apparsa più provata Cristina. Per la Tenuta, Alessandro ha guardato avanti e oltre. Eppure ora questa frequentazione dopo tanto fumo è finita. Le anticipazioni di UeD svelano che alla fine le cose non sono andate per il verso giusto, sebbene lui inizialmente fosse così tanto interessato.

La fine della loro conoscenza coincide con il ritorno sia di Roberta che di Armando, avvenuto nella registrazione di ieri con tanto di rissa sfiorata. C’è da dire che Cristina non si è mai sbilanciata più di tanto con Alessandro, anzi molti sono convinti che non fosse poi così tanto interessata. Durante le festività trascorse insieme, tra loro non c’è stato affiatamento o passione, a quanto pare. Non sorprende che questa bolla sia esplosa.

Uomini e Donne anticipazioni: nessuna svolta per Armando, Ida tra Mario e Sergio

Non solo la scelta di Cristian a Uomini e Donne, le anticipazioni sul Trono Classico parlano anche di Brando. Quest’ultimo ha portato in esterna Raffaella e Beatriz. Con entrambe è scattato il bacio. Non si sa quando Brando sceglierà, ma non dovrebbe passare troppo tempo.

Intanto, Ida va avanti con il suo Trono, uscendo in esterna sia con Mario che con Sergio. Ci sono dubbi su David, il quale non ha preso parte a queste prime due registrazioni del 2024. Dunque, non si sa se abbia lasciato il programma o sia assente per altri motivi.