UeD anticipazioni, si inizia col botto: due ritorni e rissa sfiorata

Le anticipazioni di Uomini e Donne raccontano di una prima registrazione scoppiettante dell’anno 2024. Secondo quanto riportano Lorenzo Pugnaloni su Instagram e Isaechia.it, sono tornati nei parterre Over Roberta Di Padua e Armando Incarnato. Entrambi hanno fatto il loro ritorno e hanno animato lo studio del dating show di Maria De Filippi. Prima degli accesi scontri, pare che la registrazione sia iniziata con Alessandro Vicinanza e Cristina Tenuta, i quali hanno raccontato le novità sulla loro conoscenza.

Come già si era intuito attraverso gli scatti condivisi sui social network, i due hanno trascorso le festività insieme, compreso Capodanno. Inoltre, Alessandro e Cristina hanno dormito insieme, ma senza andare oltre. Proprio nella puntata andata in onda oggi, il pubblico ha visto Roberta lasciare il programma. In molti, però, hanno ipotizzato un suo ritorno. Ed ecco che nella nuova registrazione, la prima del 2024, Di Padua è tornata e ha subito litigato con Cristina.

Secondo le anticipazioni di UeD, Di Padua ha accusato Tenuta di non essersi comportata davvero come un’amica. Inizialmente proprio Roberta aveva invogliato Cristina ad avviare una conoscenza con Alessandro, il quale aveva mostrato tutto il suo interesse per lei. La dama, però, non sembrava propensa e più volte ha sottolineato di non sentirsi attratta da lui. Ed è proprio questo che le ha rinfacciato Roberta.

Uomini e Donne anticipazioni: Roberta e Armando tornano, è caos

L’atmosfera nello studio di Canale 5 si è fatta davvero tesa. Armando Incarnato è tornato ad animare lo studio, svelando dettagli riguardanti una cena. Il cavaliere campano, rimasto lontano dal programma per alcuni mesi di recente, ha raccontato in studio che in realtà Alessandro avrebbe parlato male di Roberta e Cristina. Pare che fosse presente anche Ida Platano.

Probabilmente si riferisce all’uscita che hanno fatto tutti e tre quando Ida e Alessandro hanno lasciato il programma. Tra i due cavalieri oggi c’è stata una litigata molto forte. Allo stesso tempo, anche Gianni avrebbe litigato con Vicinanza. L’unica a difendere Alessandro sembra sia stata Tina Cipollari, che proprio nella puntata trasmessa oggi aveva attaccato Roberta e Cristina.

Ma tra Armando e Vicinanza è scattata una lite molto accesa, tanto che si sarebbe sfiorata la rissa. Alla fine hanno discusso anche Alessandro e Cristina in studio. Quest’ultima ha precisato di aver chiuso definitivamente con Incarnato e di voler dare l’esclusiva a Vicinanza. Ma Alessandro pare abbia affermato di avere dei dubbi su Cristina.

Anticipazioni UeD, Ida Platano: tensioni per Mario

Per quanto riguarda il Trono Classico, nella registrazione di oggi – che andrà in onda nelle prossime settimane – non si è parlato di Cristina e Brando, per mancanza di tempo. Invece, Ida Platano è entrata in studio e ha avuto una discussione con Mario.

Il corteggiatore pare sia stato attaccato da tutti i presenti. Il motivo? Ha assicurato di non fatto determinati gesti per la tronista in studio perché non sapeva come funzionasse lo show. Alla fine Ida e Mario hanno chiarito, ballando insieme.

La Platano è uscita in esterna anche con il nuovo corteggiatore, Sergio. Quest’ultimo, arrivato in studio, ha attaccato Alessandro, il quale si è agitato molto. La tronista aveva a disposizione ben tre esterne. Così ha deciso di vedere Ernesto e di rivedere una seconda volta Sergio.

Trono Over anticipazioni: nuove conoscenze e rotture

Nella nuova registrazione di UeD, Alessio Pili Stella è uscito con una dama che era giunta nel programma per lui. Tra loro è scattato un bacio, ma il cavaliere ha ammesso di non aver provato trasporto. Così, la donna ha lasciato lo studio.

Sabrina, Ida (dama) e Tiziana stanno uscendo con Luciano, il quale ha deciso di continuare la conoscenza solo con una. Il nuovo cavaliere ha preferito andare avanti solo con Ida, con cui c’è stato già un bacio.