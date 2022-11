Ida Platano, Alessandro Vicinanza e Armando Incarnato hanno mantenuto la promessa che si sono fatti nello studio. Una promessa fatta prima di abbandonare Uomini e Donne insieme, mano nella mano, come una coppia. Tra Ida e Armando nel corso degli anni, e non sono stati pochi quelli trascorsi insieme nello studio, si sono avvicinati molto ed è nata un’amicizia. Per il pubblico in realtà sembrava più un’alleanza, con Armando che interveniva puntualmente per difendere Ida come anche Gianni Sperti. L’ironia sui social non è mai mancata a proposito del supporto incondizionato e a volte poco oggettivo di Gianni e Armando verso Ida.

A differenza dell’opinionista, però, Armando ha rimproverato Ida in alcune occasioni. Prima di uscire dal programma con Alessandro, Ida si è anche un po’ risentita nei confronti dell’amico per alcune questioni. Tutte superate. Prima di uscire dallo studio Ida e Armando si sono abbracciati, e lui ha abbracciato pure Alessandro nonostante abbiano avuto forti litigi in passato nel programma. Poi la promessa di rivedersi fuori, a Napoli magari, ed è successo. Non a Napoli, ma è successo.

Ida è stata a Salerno da Alessandro, ci sono foto sui social insieme. Sorridono, sembrano davvero felici e questo è ciò che conta. Lo ha confermato anche l’amico, che ha raggiunto a Salerno la coppia per una cena insieme. Ci sono foto e video di Ida, Alessandro e Armando a cena insieme sui loro profili Instagram. In un video Armando ha detto: “Questi ragazzi sono bellissimi. Io non ci credevo, però è la verità”.

Armando e Ida abbracciati dopo Uomini e Donne si sono scambiati anche dediche, con canzoni e frasi. Per esempio sempre Incarnato ha aggiunto ancora: “C’è qualcuno che ha detto che l’amicizia non esiste. Io vi dico che l’amicizia esiste ed esiste pure l’amore”. Dopo queste parole ha inquadrato Ida e Alessandro. Lei ha detto: “Stiamo benissimo”. Poi ha aggiunto che non ci credono, non è chiaro se per il fatto di stare bene o perché erano con Armando. Quest’ultimo ha ironizzato e ha detto che anche lui non crede al fatto di essere a cena con Alessandro, visti i dissapori passati.

Condividendo una sua storia, Armando ha scritto una dedica a Ida: “E ride lei. E io sono felice per te”. Insomma dopo averli visti anche fuori dal programma Armando sembra aver fatto un passo indietro: adesso crede alla coppia Ida e Alessandro.