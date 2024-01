UeD, Di Padua: scena cringe. Chi la smonta e cosa pensa Maria

La puntata di Uomini e Donne inizia proprio con Alessandro Vicinanza, Cristina Tenuta e Roberta Di Padua. Quest’ultima, dopo aver avuto la conferma che il cavaliere sta nuovamente dando la priorità all’altra dama, provata annuncia di voler lasciare il programma. Tina Cipollari si oppone subito a questa sua decisione, non trovandola sensata. Gianni Sperti invece prende le sue difese, comprendendola.

“Ho preso uno schianto”, afferma Roberta parlando direttamente con Maria De Filippi. “Me ne accorgo, ma sei sicura che questo schianto non te lo sia fatto nella tua testa? Anche pensare che ci sarebbe stata…”, risponde la conduttrice. “Però Maria non va con lui, non va fuori. Ida ti pregherei di tacere! Vai nelle altre trasmissioni e dici altro. Quei gesti inutili non mi servono”, afferma duramente la Di Padua.

La dama di Cassino si scaglia contro Ida a Uomini e Donne, riferendosi alla sua intervista a Verissimo in cui l’ha citata, ma non in modo così positiva. La questione tra le due si chiude così, in quanto la Platano chiarisce solo di averla abbracciata qualche puntata prima perché davvero lo sentiva. Roberta torna a parlare della sua decisione di lasciare il programma, dicendo di preferire andare via ed evitare di stare a guardare mentre lui dà più importanza a persone che conosce appena, appunto Cristina.

Gianni, però, crede che Roberta abbia idealizzato una storia che in realtà con Alessandro non ha mai avuto. Intanto, molti telespettatori hanno vari sospetti e dubbi su questa sua decisione. Sono tanti coloro che pensano che la Di Padua abbia architettato tutto per essere scelta come tronista, affiancando così la sua ex rivale Ida. Ovviamente, si tratta di un’ipotesi fatta da questi telespettatori, su cui al momento non ci sono conferme ufficiali.

Maria decide, a un certo punto, di mandare in onda un filmato che ritrae Marco Viola, durante la precedente registrazione, che rivela a una dama di essere ancora fortemente interessato a Roberta. Il cavaliere si lascia andare a un monologo, con cui esprime tutti i pensieri positivi sulla Di Padua. Ma ecco che la dama di Cassino con gli occhi lucidi si alza, saluta De Filippi e gli opinionisti, e va via. Alessandro non sa cosa fare e prova a seguirla.

“È tardi”, dichiara Roberta mentre si reca nei camerini. La scena insospettisce ancora di più il pubblico. Molti telespettatori criticano quanto accade, convinti che la Di Padua stia addirittura recitando. Questi sono d’accordo con il pensiero di Tina, che non riesce proprio a comprendere la decisione della dama.

Alla fine Alessandro insegue Roberta, che però continua a sostenere che “è tardi”. Così Vicinanza torna in studio, dove arriva Cristina Tenuta, la quale non riesce a trattenere le lacrime per l’uscita di Roberta, a cui ha sempre detto di tenere.

Uomini e Donne: Tina asfalta tutti, De Filippi interviene

Cipollari ha qualcosa da ridire anche su Cristina. A detta sua, Tenuta non avrebbe dovuto accettare di uscire con Alessandro se non provava attrazione. La dama precisa, però, di essersi trovata bene con lui. Oggi parla di una prova e, intanto, è ormai noto sul web che i due hanno trascorso le festività insieme. Dunque, le cose sembrano procedere bene tra loro, nonostante tutto.

“Stai seduta qui da anni e non hai mai fatto niente. A me suona strano è che è tanto tempo che sei qua e non concludi niente”, tuona ancora Tina. A prendere le difese di Cristina ci pensa Gianni, il quale crede invece che sia stata sincera e che in passato ha anche tentato di uscire dal programma con Armando Incarnato.

Intanto, Gianni non riesce a mettere da parte l’uscita di Roberta Di Padua dal programma. “Ce ne faremo una ragione Gianni”, afferma sicura Tina. Sperti accusa la collega di essere cinica e ribadisce di essersi affezionato alla dama. Cipollari, invece, conferma di aver trovato la reazione di Roberta “eccessiva”.

A questo punto, Maria De Filippi prende una posizione e spiega cosa vuole intendere Tina:

“Tina cercava di farla stare con i piedi per terra, perché non ha avuto una relazione con lui. Lei le stava dicendo che non ha 15 anni. Paradossalmente avete detto la stessa cosa”

La conduttrice fa intendere di avere un pensiero simile, anche perché inizialmente lei stessa fa notare a Roberta che potrebbe aver creato nella sua testa una storia che non c’è mai stata. “Non ci credo, dai su! Non c’è più? Si trova in camerino, mica è morta!”, continua intanto Tina, replicando a Gianni.

Vabbè Roberta fa tutta questa manfrina senza senso per uscire e poi farsi richiamare per salire sul trono #uominiedonne pic.twitter.com/inWguYCuZ1 — V (@gogodiva_) January 8, 2024

"è tardi" 🤣

Questa se l'è preparata prima della puntata sicuro, ci avrà pensato giorno e notte #uominiedonne — Non ho un nome (@994Foglie) January 8, 2024

roberta fa le prove per the lady #uominiedonne — 𝒜⎊ (@leeyumscuddles) January 8, 2024