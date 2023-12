Ida Platano, Verissimo: bufera “favoritismi” e su Riccardo stupisce

Come ogni domenica, anche oggi, 10 dicembre, su Canale 5 è andata in onda una nuova puntata di Verissimo. Tra gli ospiti della puntata, direttamente da Uomini e Donne, è arrivata Ida Platano. La nota ex dama del Trono Over ha recentemente iniziato la sua nuova avventura come tronista ufficiale del dating show e ha raccontato a Silvia Toffanin come si sente in queste nuove vesti. Non solo, la donna ha anche parlato della fine della storia con Alessandro Vicinanza, della rivalità con Roberta Di Padua e ha menzionato a sorpresa Riccardo Guarnieri.

L’intervista di Ida Platano ha dato vita ad una forte discussione sul mondo del web. Come menzionato prima, la Platano è da poco diventata una nuova tronista di Uomini e Donne. A tal proposito, da regolamento, non è permesso ai tronisti andare ospiti in altre trasmissioni mentre si trovano ancora sul trono. Non solo, solitamente i ragazzi seduti sulla famigerata poltrona rossa non possono neanche usare i social fino al giorno della scelta.

Tuttavia, Ida sembrerebbe star ricevendo un trattamento completamente diverso rispetto ai suoi compagni. Difatti, la tronista starebbe continuando a sponsorizzare prodotti per capelli e per la cura del corpo sui suoi profili e, infine, le è stato anche permesso di essere ospite ad una delle trasmissioni di punta della Mediaset, ovvero Verissimo. Dunque, molti seguaci del dating show si sono lamentati di questo forte favoritismo della redazione verso Ida, considerandolo alquanto ingiusto nei confronti degli altri ragazzi seduti sul trono.

Ida Platano parla di Riccardo Guarnieri: la Toffanin l’inchioda

La tronista ha parlato a lungo della rottura con Alessandro, confessando di essere stata innamorata ma di non provare più niente per lui ad oggi. “E invece se tornasse Riccardo?”, ha chiesto a questo punto Silvia, facendo chiaramente riferimento al suo ex storico Riccardo Guarnieri. A quel punto, gli occhi di Ida sono completamente cambiati, ribadendo che il pugliese ha occupato un ruolo molto importante nella sua vita e di aver sofferto molto durante la loro storia.

“La storia con Riccardo rispetto a quella con Alessandro? Ci sono un sacco di amori diversi. Ci sono amori dove ti manca l’aria, che era quello per Riccardo. Sono diversi”, ha dichiarato Ida. “Ti sei illuminata”, ha ribattuto la Toffanin, non potendo fare a meno di notare il cambio d’atteggiamento di Ida. Infine, quando la conduttrice ha provato a chiederle che sentimenti provasse ad oggi per Guarnieri, l’ex dama ha spiegato di provare del semplice affetto nei suoi confronti.

E per quanto riguarda Roberta Di Padua? Come si è visto in una delle ultime puntate di Uomini e Donne, le due dame hanno recentemente messo da parte i loro dissapori, sancendo la pace con un abbraccio. Ma, sebbene Ida abbia dichiarato di non voler tornare a discutere con la sua “rivale“, d’altro canto ha anche spiegato che tra le due non potrà mai nascere un’amicizia. “Un caffè insieme a Roberta? Mai, assolutamente no”, ha infatti sentenziato Ida.