UeD, Ida-Alessandro-Roberta: ecco chi li asfalta. Il disagio di Maria

Alessandro Vicinanza torna a Uomini e Donne, dove ha subito una feroce lite con Ida Platano. Mentre quest’ultima perde completamente la pazienza, Roberta Di Padua appare felice del ritorno del cavaliere nel programma. Tutti e tre, però, vengono asfaltati in studio e sul web è pioggia di applausi. Facendo il punto della situazione, la puntata inizia proprio con Roberta che decide di chiudere la conoscenza con Marco Antonio. Prima Maria De Filippi manda in onda una clip che ritrae la dama di Cassino durante uno sfogo in camerino dopo la registrazione.

Già in studio non aveva trattenuto le lacrime e si è era scambiata un abbraccio inaspettato con Ida. Non solo, in camerino, Roberta ha ammesso che le piace molto Marco Antonio, ma che ancora una volta è finita nella bufera e lui non l’ha difesa. “È giusto così Maria, perché più lo vedo e più mi piace, quindi è meglio fermarsi qui”, ha dichiarato Di Padua. La dama di Cassino ha capito che il cavaliere è davvero legato a Emanuela, con cui è uscito dal programma, generando anche qualche tensione, nelle registrazione avvenuta ieri.

Il momento andrà in onda nelle prossime puntate. Intanto, oggi Emanuela afferma di non riuscire a dimenticare quanto accaduto nelle ultime settimane, in quanto non riesce a fidarsi di lui. A un certo punto, Marco Antonio nello studio di Uomini e Donne scoppia a piangere e corre da Emanuela, abbracciandola.

Ora Gianni Sperti crede che siano ormai una coppia e che dovrebbero lasciare il programma. La dama, però, appare ancora titubante, in quanto il bacio che Marco Antonio ha dato a Roberta, spendendo per lei parole importanti, le fa avere dei dubbi. “Comunque tu sei strana forte”, dichiara Tina Cipollari, la quale non comprende questa sua titubanza.

“Credo che mi sto innamorando di lui”, dichiara alla fine Emanuela. Si conclude così il blocco, che lascia spazio al ritorno di Alessandro Vicinanza. Maria De Filippi annuncia che la redazione gli ha fatto sapere quanto accaduto nella registrazione precedente, che risale al giorno prima, e lui ha deciso di tornare per rimettersi in gioco.

La notizia ha fatto felice Roberta, ma non Ida. Il cavaliere ammette di sentirsi pronto, anche se c’è da dire che fino a qualche giorno prima aveva attaccato la Platano per essersi rimessa subito in gioco. Si accende una furiosa lite tra i due ex fidanzati. Mentre Ida lo accusa di averla lasciata per ben quattro volte da questa estate, mentre lui smentisce.

Un confronto sconvolgente e poco chiaro, quello che avviene tra Ida e Alessandro a UeD. Parlano uno sopra l’altro e non si riesce a capire bene di cosa si accusano. Tra like, rose rosse, appartamenti bloccati e feroci accuse, è chiaro a tutti che dopo la rottura c’è molto rancore. Più volte Ida si alza dal Trono per raggiungerlo e parlargli faccia a faccia.

Quando le tensioni si placano, ecco che Alessandro ammette di voler riprendere la conoscenza con Roberta. Proprio oggi sono spuntate alcune foto che ritraggono i due durante un’uscita, in cui appaiono davvero felici insieme. Oggi la scelta di Di Padua non viene approvata dal pubblico che segue la puntata.

Sui social network, infatti, molti telespettatori consigliano a Roberta di non lasciarsi andare con Alessandro. Quest’ultimo in studio dichiara di voler riprendere la loro conoscenza, ma allo stesso tempo tutto imbarazzato ammette di provare interesse anche per altre dame, come Cristina Tenuta e Asnaa.

Nonostante questo, Roberta è entusiasta di poter ballare con lui e riprendere la loro conoscenza. Va ricordato che in passato, Alessandro ha chiuso con la Di Padua per stare con Ida. E già questo, a detta del pubblico, avrebbe dovuto portare la dama di Cassino a mettere le distanze.

Ad asfaltare tutti e tre ci pensa Tina Cipollari! Innanzitutto, durante lo scontro acceso tra Ida e Alessandro si lascia andare a grandi risate. Dopo di che, quando vede Roberta e Vicinanza ballare insieme, lancia la sua stoccata: “Non vi abbracciate più voi due? Siete ancora amiche?”. Così, ridendo, l’opinionista ricorda l’abbraccio avvenuto tra Ida e Roberta nella registrazione precedente.

L’atteggiamento e questa stoccata di Tina ricevono tanti applausi da parte del pubblico. Intanto, Maria De Filippi ammette di essere imbarazzata per la situazione e non sa proprio a chi credere tra i due: “Questa situazione è imbarazzante. Avete un’età dove dovreste avere un rapporto civile. Io veramente non conosco la verità della storia”.

