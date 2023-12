UeD Vicinanza e Di Padua: paparazzate romane, credibilità in fumo

Le vie di Uomini e Donne sono infinite. Il dating show di Canale Cinque, da anni, si sorregge su storie da favola alternate a inciuci più o meno credibili. L’ultimo a tenere banco è quello che riguarda Alessandro Vicinanza, ex della Tronista Ida Platano, e Roberta di Padua, altro voto noto di UeD.

Per farla breve: la dama e l’uomo si erano frequentati prima che lui uscisse dalla trasmissione con la Platano. La storia con la bresciana, su cui pochi avevano scommesso (e con il senno di poi lo scetticismo si è rivelato fondato), è giunta al capolinea qualche settimana fa. Morale della favola? Ida è stata richiamata nello show come Tronista (quanto è sapientemente diabolica Maria De Filippi) e Alessandro ora si appresta a rimettere piede in studio. Si arriva alle paparazzate delle ultime ore con la Di Padua. Ma si proceda con ordine.

Secondo le registrazioni recenti, che a breve verranno messe in onda, Alessandro sarà accolto in studio favorevolmente da Roberta. Già si sa che i due danzeranno pure assieme. Ma non è finita qui: i due piccioncini, oltre ad ‘annusarsi davanti alle telecamere di Uomini e Donne, pare che abbiano ripreso la loro conoscenza anche in privato, andando a cena e baciandosi. Vicinanza inoltre ha confidato alla dama che era da parecchio tempo che non si sentiva così a suo agio, anche se ha sottolineato di non volersi precludere la conoscenza di altre donne. Lei si è prima infervorata, poi ha accettato la situazione. Le comiche.

Si giunge alle scorse ore: l’esperta di gossip Deianira Marzano ha pubblicato delle foto in cui si vedono Roberta e Alessandro a cena assieme, in un ristorante romano in zona Ponte Milvio. Il pasto si sarebbe svolto lungo la serata di lunedì 4 dicembre, dopo l’ultima registrazione di Uomini e Donne.

Corsi e ricorsi, alla fine ci si ritrova sempre al punto di partenza con i soliti volti con la credibilità ormai in fumo che fanno e disfano e con il pubblico che manco più crede a ciò che vede. Eppure il magnetismo di UeD rimane intatto, con Maria De Filippi che continua a macinare ascolti.