UeD anticipazioni, due coppie vanno via! Aria tesa e congetture

Due coppie hanno lasciato Uomini e Donne, secondo le anticipazioni della registrazione del 4 dicembre 2023. Queste sono quelle composte da Marco Antonio ed Emanuela e da Marcello Messina e Jasna. Non solo, non sono mancati i litigi tra i protagonisti del Trono Over e Ida Platano non ha preso parte alla registrazione. Partendo dalla prima coppia che ha lasciato il programma, stando alle anticipazioni riportate dalle talpe di Amici News con SuperGuidaTv, l’uscita di Marco Antonio ed Emanuela non avrebbe convinto molto.

Nelle puntate che sono andate in onda nei giorni scorsi, si sono lasciati andare a confronti tutt’altro che piacevoli. Tra loro si è anche inserita Roberta Di Padua, che nelle registrazioni successive ha ripreso la conoscenza con Alessandro Vicinanza. Oggi Marco Antonio ed Emanuela hanno deciso di lasciare insieme il programma. Le premesse, però, non sarebbero affatto positive. Pare che il cavaliere sia arrivato a prendere questa decisione solo su insistenza di Tina Cipollari.

Mentre inizialmente sembrava Emanuela ad avere dei dubbi, negli ultimi giorni Marco Antonio è apparso sempre più distante e freddo. Qualcosa in questi giorni potrebbero essere cambiato, ma le anticipazioni di UeD della registrazione di oggi parlano di un’uscita non poi così serena.

Discorso diverso, invece, per Marcello Messina e Jasna. Infatti, la loro uscita sembra proprio che sia stata convincente e molto emozionante. In una delle recenti registrazioni, che andrà in onda nei prossimi giorni, inaspettatamente Marcello ha deciso di chiudere la conoscenza. Ma ecco che le cose sono tornate a essere serene tra loro, al punto che hanno deciso di viversi fuori.

Mentre Roberta Di Padua ha confermato che la sua conoscenza con Alessandro Vicinanza, asfaltato nella puntata di oggi da Maria De Filippi, Ida Platano non ha preso parte alla registrazione.

Anticipazioni Uomini e Donne: Tina Cipollari on fire tra rotture e proposte

Le tensioni in studio si sono riaccese quando Barbara De Santi ha litigato con un nuovo cavaliere, il quale è giunto nel programma per conoscerla. La dama, però, ha deciso di chiudere questa conoscenza. Questa decisione ha generato un litigio abbastanza acceso in studio tra il cavaliere e Tina Cipollari. La lite si è fermata quando Aurora Tropea ha chiesto di poterlo conoscere lei.

L’uomo ha accettato, affermando però che stasera non sarebbe uscito con lei. La furia di Tina è nuovamente scoppiata. Il cavaliere, proveniente dalla Sardegna, sarebbe apparso come una persona con un solo obiettivo: stare sotto le telecamere. Ciò che ha fatto arrabbiare Tina è stato il suo atteggiamento.

Prima ha dichiarato di essere arrivato solo per Barbara nel programma. Quando, però, è stato mollato dalla De Santi ha accettato di conoscere Aurora, a cui ha proposto di vedersi per un caffè domani mattina, anziché uscire stasera. Tina ha tentato di capire le sue vere intenzioni, con non pochi sospetti.

Per quanto riguarda il Trono Classico, Brando ha baciato in esterna Raffaella e ha litigato con Beatriz. Litigi anche per Cristian, con Virginia. Il tronista si è arrabbiato con la sua corteggiatrice che non si sarebbe presentata in esterna, dandogli buca. La ragazza ha spiegato di averlo fatto come ripicca e l’atmosfera tra loro si è fatta tesa, tanto che parlavano solo tramite Maria De Filippi.

Durante il ballo al centro studio, che hanno deciso di fare insieme, Virginia è andata via, lasciandolo solo.