UeD: Emanuela asfalta Roberta. Ida annienta e smaschera ex Over

La puntata di Uomini e Donne del 28 novembre 2023 inizia con fulmini e saette. Maria De Filippi fa entrare in studio i tronisti, compresa Ida Platano. La conduttrice le chiede cosa pensa del triangolo che si è appena creato con Marco Antonio, Emanuela e Roberta Di Padua. Ida prende la palla al balzo per scagliarsi contro la dama di Cassino: “Cosa penso? Che lei c’è sempre, come il prezzemolo, ovunque”. Roberta replica e interviene Emanuela che la asfalta.

Dopo quanto accaduto nella puntata di ieri, tra le due dame è appena iniziata una ‘guerra’. Roberta accusa Emanuela di non avere avuto una dura reazione quando ha visto che lei avrebbe ballato con Marco Antonio. “E che devo fare? Mi metto e sbraito come fai tu?”, così Emanuela stronca Di Padua. Arriva poi per Ida il momento di conoscere nuovi aspiranti corteggiatori.

Inizialmente si presentano Francesco, Ermes (ex cavaliere che ha avuto una brevissima conoscenza con Roberta Di Padua), Andrea e Mario, che racconta di lavorare per Radio Kiss Kiss. Alla fine Ida nello studio di UeD decide di tenere solo quest’ultimo, lasciandosi andare a un attacco contro Ermes:

“Al di là che per me è no, ma tu insieme a tuo fratello mi volete conoscere? È venuto nel mio salone dicendomi che vuole conoscermi e venire qua. Non sai niente? Strano! Mi ha parlato anche di te. Mi avevi scritto sui social”

Molti telespettatori avevano sospettato, già quando stava seduto nel parterre del Trono Over, che Ermes volesse solo ottenere visibilità col programma. Di Padua l’aveva duramente accusato, convinta di questo, e oggi continua a farlo. Probabilmente questa è una delle rare volte in cui il pubblico vedrà Ida e Roberta d’accordo. Le anticipazioni della registrazione di ieri segnalano che Di Padua ha appena ripreso la sua conoscenza con Alessandro Vicinanza, dettaglio che potrebbe creare parecchie tensioni nelle prossime puntate.

Al centro studio, Ida decide di chiudere la conoscenza con Andrea. Durante la loro esterna, la tronista ha percepito di non avere così tanto interesse nei confronti del ragazzo, con cui c’è un’evidente differenza d’età. Alla fine, Ida ha deciso di andare via senza salutarlo per bene. Così oggi in studio fa arrivare per lui un mazzo di fiori per scusarsi. Lui comprende la decisione di lei di chiudere la conoscenza e lascia lo studio.

Arriva il secondo gruppo di aspiranti corteggiatori. Ad attirare l’attenzione è subito David, un ragazzo cubano di 36 anni. In particolare, Barbara De Santi è estasiata. Sì presentano anche Alberto, Vincenzo e Valerio. Alla fine resta solo David.