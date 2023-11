UeD anticipazioni, Roberta e Vicinanza: il colpo. Un addio sospetto

Secondo le anticipazioni di Uomini e Donne, nella registrazione del 27 novembre 2023, c’è stata una svolta per Alessandro Vicinanza e Roberta Di Padua. Non solo, c’è stata anche una rottura inaspettata e sospetta nel Trono Over, mentre Ida Platano continua il suo percorso da tronista. Ciò che ha di sicuro attirato l’attenzione è quanto accaduto tra Alessandro e Roberta. Stando alle anticipazioni riportate da Lorenzo Pugnaloni su Instagram, i due hanno ripreso a frequentarsi.

Vicinanza è tornato nel programma, ma non per corteggiare Ida Platano. La loro relazione è di recente giunta al termine e l’ex dama è diventata la nuova tronista, segnando l’inizio di una nuova era, come ha fatto notare Maria De Filippi. Alessandro, invece, è tornato nel parterre dei cavalieri, pronto a fare nuove conoscenze, o quasi nuove. Il cavaliere ha ripreso la sua frequentazione con Roberta, interrotta nella scorsa edizione del programma.

In una delle precedenti registrazioni, Di Padua è tornata a scontrarsi con Ida. Alla fine è arrivato il gesto di pace che Maria tanto ha chiesto. Ma da ciò che emerge dalle anticipazioni di UeD, lo scontro tra Roberta e Ida potrebbe riprendere da un momento all’altro. Non si sa cosa sia accaduto in studio quando è uscito fuori che Alessandro ha deciso di approfondire la conoscenza con Di Padua.

Una sorta di vendetta nei confronti di Ida che è salita sul Trono? La prima reazione di Vicinanza a questa notizia non è stata poi così positiva. Anzi, si è scagliato contro di lei, facendo notare il poco tempo che c’è stato tra la loro rottura e l’inizio del suo Trono. Fatto sta che ora Vicinanza è tornato nel programma e ha scelto di conoscere colei con cui Ida ha avuto non pochi litigi, anche abbastanza accesi.

Intanto, Ida va avanti con il suo percorso da tronista e continua a uscire in esterna con David e Mario. Tutto sembra andare bene e per la tronista è sceso un altro corteggiatore.

Anticipazioni Uomini e Donne: la strana scelta di Marcello, Virginia furiosa

Non sono finite qui le svolte per i protagonisti di questa edizione, avvenute nella registrazione di oggi. Marcello Messina, che ha avuto anche lui a che fare con Ida in passato, ha deciso di chiudere la sua conoscenza con Jarna. Una rottura inaspettata, visto che tra loro sembrava procedere tutto a gonfie vele. Sono apparsi sempre presi l’uno dall’altra, mostrandosi complici e entusiasti.

Eppure qualcosa è andato storto e Marcello ha troncato la conoscenza con Jasna, che non se lo aspettava proprio. Infatti, la dama è rimasta male di fronte a questa inattesa decisione. “Non si capisce se sia realmente finita o se avranno modo di riparlarne”, si legge tra le anticipazioni.

Per Alessio Pili Stella, che ha messo fine alla sua conoscenza con Claudia Lenti, sono scese due nuove ragazze, che però ha deciso di non conoscere. Per quanto riguarda il Trono Classico, non si è parlato di Brando, assente anche in studio. Cristian ha portato in esterna Valentina e si sono baciati. Virginia non ha preso bene quanto accaduto e ha ammesso che in caso di scelta lei potrebbe dire di no.