UeD, Maria: cosa c’è dietro le parole su Ida e il gesto per Armando

Puntata scoppiettante quella di Uomini e Donne del 22 novembre 2023. Ida Platano viene presentata come la nuova tronista. Un colpaccio quello di Maria De Filippi, che apre le porte a un’ex dama del Trono Over seduta sul Trono. La stessa conduttrice annuncia la notizia segnalando: “L’inizio di una serie”. Dunque, sembra che Ida non sarà l’ultimo volto del Trono Over che potrà sedere sul Trono. La scelta deriva sicuramente dal fatto che ultimamente i giovani del Trono Classico non riescono a tenere vivo l’interesse del pubblico. Al programma va bene che le due versioni Over e Classico stanno andando in onda in contemporanea ormai da qualche anno.

Al contrario, da soli tronisti e corteggiatori non avrebbero fatto granché. Pertanto, Maria rianima il Trono Classico posizionando sul Trono un volto Over molto conosciuto, da sempre in grado di creare importanti dinamiche in quello studio. Quando Ida scende in studio, dopo il video di presentazione, corre ad abbracciare e a ringraziare De Filippi e poi a salutare Gemma Galgani e Gianni Sperti. Quest’ultimo è entusiasta: “Non potevi scegliere tronista migliore, fa strano”.

“Questo è l’inizio di una nuova era di Uomini e Donne”, precisa Maria, parlando dei corteggiatori scelti per lei per l’appuntamento al buio. Dietro queste parole della conduttrice c’è sicuramente una missione del programma: quella di dare una spinta al Trono Classico, che sta cadendo nel dimenticatoio sebbene sia attivo.

Uomini e Donne: così Maria riaccoglie Armando, è già guerra con Aurora

La puntata va avanti con Aurora Tropea che finisce nella bufera. Roberta Di Padua e Barbara Di Padua riportano che una fanpage della dama ha condiviso attacchi pesanti su di loro e anche su Tina Cipollari e Gianni Sperti. “Ogni volta che mi confronto con te succede l’impossibile”, afferma convinta Roberta. “Puoi avere l’educazione di non parlare di sopra a Maria?!”, tuona Gianni rivolgendosi ad Aurora, la quale parla e non permette a De Filippi di completare il suo discorso. “Non ti preoccupare Gianni”, dichiara la conduttrice, confermando nuovamente di non nutrire una particolare simpatia nei confronti della dama.

“Tra l’altro è anche tornato anche un suo amico”, annuncia Maria facendo entrare Armando Incarnato. De Filippi lo saluta con due baci e un caloroso abbraccio, segno che è felice di rivederlo. Dunque, così la conduttrice fa capire che il cavaliere napoletano non era stato eliminato dal programma. Probabilmente i suoi impegni non gli permettevano di essere presente in puntata. Infatti, nelle registrazioni successive a questa, Armando è assente. “Sono andato via perché non stavo bene”, conferma lo stesso cavaliere.

Armando passa subito all’attacco e si scaglia contro Aurora: “Perché se senti questo posto così stretto perché non vai via? Quando una persona non sta bene in un posto perché non te ne vai? Fattelo fuori il percorso normale”. Il ritorno di Armando segna da subito il caos in studio. “Non mi complicare già la vita”, afferma Maria quando il cavaliere dichiara di voler ballare con Ida in amicizia perché è da molto che non si sentono.

Uomini e Donne: Marco Antonio e Manuela, è scontro

Procede male la conoscenza tra Marco Antonio e Manuela. Il cavaliere racconta di essere rimasto male quando ha visto la dama parlare con Alessio G., un uomo che aveva conosciuto nel programma poco tempo prima. Non solo, avrebbe anche chiacchierato con un nuovo cavaliere, Lorenzo, snobbando lui. Sempre nello studio di Canale 5, Marco Antonio ha notato una freddezza da parte di Manuela.

Quest’ultima arriva in studio e assicura di aver semplicemente salutato una persona che conosce e che ha visto in studio. “Il problema non è che hai parlato con Lorenzo, ma il tuo atteggiamento nei miei confronti”, ci tiene a precisare il cavaliere, per evitare di essere frainteso.

A questo punto, Marco Antonio vuole sapere cosa accadrà nei dieci giorni in cui non sarà per lui possibile partecipare alle registrazioni. In particolare, Maria spiega che il cavaliere vorrebbe sapere se lei invece verrà in studio. Manuela non capisce perché non dovrebbe e De Filippi le fa notare: “Questa è una trasmissione dove non si viene per ballare, ma per conoscersi. Lui te l’ha data l’esclusiva”.

“Stai divagando, forse ha ragione lui ad avere dei dubbi”, afferma Gianni Sperti, il quale capisce che Marco Antonio ha semplicemente bisogno di conferme e certezze. “Siamo di fronte e nemmeno mi calcoli. Siamo sempre insieme qui, mi assento un attimo e quando torno neanche mi calcoli”, dichiara ancora il cavaliere.