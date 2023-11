UeD anticipazioni: strana assenza, dura lite e rottura. Ida sorprende

Maria De Filippi è tornata nel famoso studio di Canale 5 questo pomeriggio per la nuova registrazione di Uomini e Donne. Le anticipazioni, riportate da Lorenzo Pugnaloni su Instagram, segnalano che novità per Ida Platano e anche per il Trono Over, tra liti e un’assenza che fa parlare. Partendo da dame e cavalieri, tra Alessio Pili Stella e Claudia Lenti la conoscenza pare sia giunta definitivamente al termine. Il pubblico di Canale 5, nelle prossime puntate, assisterà dunque alla rottura tra i due.

Non si sa cosa abbia portato Alessio e Claudia a chiudere la conoscenza. Nelle recenti puntate, i due Over si sono scontrati al centro studio e c’è da dire che la loro frequentazione ha sempre avuto alti e bassi. Ora, però, è arrivata la decisione di mettere la parola fine. Intanto, Barbara De Santi sta conoscendo Marcantonio, con il quale sta approfondendo la conoscenza. Al contrario, Armando Incarnato non ha preso parte alla registrazione di oggi.

Uomini e Donne anticipazioni: Armando assente, le prime mosse di Ida e forte lite

Il cavaliere napoletano è tornato la scorsa settimana all’interno dello studio. Precisamente Armando ha fatto il suo ritorno a Uomini e Donne nella registrazione che precede quella di oggi. Sembrava certo che il cavaliere fosse tornato ufficialmente a far parte del parterre del Trono Over. Ma l’assenza di oggi fa parlare. È probabile che Incarnato per motivi personali non sia riuscito a prendere parte alla nuova registrazione.

D’altronde non è noto il motivo per cui Armando ha saltato i primi mesi di questa edizione del dating show di Maria De Filippi. Nello stesso pomeriggio, è tornata in studio anche Ida Platano, come nuova tronista. Ormai è noto che l’ex dama siciliana è salita sul Trono, regalando un grande colpo di scena. Come è già noto, nella sua prima registrazione da tronista molti corteggiatori hanno preferito lasciare la sua corte.

Il loro ha rappresentato un appuntamento al buio e, non ritenendosi pronti ad avere una conoscenza con una donna con un figlio, hanno preferito ritirarsi. Ida oggi ha deciso di tenere un ragazzo cubano che si è presentato come suo corteggiatore. Le anticipazioni di UeD rivelano, inoltre, che la Platano ha portato in studio un mazzo di fiori per un corteggiatore.

Il motivo? L’ex dama ha così cercato di scusarsi con lui per come “lo aveva trattato” durante la scorsa registrazione. Sembra, dunque, che Ida abbia avuto i primi diverbi con i suoi corteggiatori. Nonostante questo, sorprende cercando subito scusa al ragazzo.

Intanto, ci pensano anche le dame del Trono Over a scombussolare gli animi in studio. Infatti, c’è stata una “forte discussione/lite” tra Barbara De Santi, Roberta Di Padua e Aurora Tropea.

Molto probabilmente le prime due si sono scontrate con la terza. Spesso Barbara e Roberta hanno la stessa opinione riguardo al comportamento di Aurora, che non è positiva.