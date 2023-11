UeD anticipazioni, torna Armando: fuori altarini e retroscena

Nella registrazione del 7 novembre 2023, in onda con le prossime puntate, Incarnato ha fatto il suo ritorno in studio

La nuova registrazione di Uomini e Donne segna il ritorno di Armando Incarnato, che ha riportato nello studio di Canale 5 alcuni retroscena riguardanti Cristina Tenuta. Ormai si era dato quasi per certo che il cavaliere napoletano non sarebbe più tornato nel programma di Maria De Filippi, almeno per questa edizione. C’è da dire che qualche suo fan aveva ipotizzato un suo improvviso e inaspettato ritorno, che non è l’unico, tra l’altro.

Insieme a lui, torna anche Ida Platano come tronista, presentata ufficialmente questo pomeriggio dai canali ufficiali del programma. Una registrazione scoppiettante quella di oggi, che andrà in onda con le prossime puntate. Secondo le anticipazioni riportate da Lorenzo Pugnaloni su Instagram, c’è stata una discussione tra Armando e Cristina in studio. In particolare, è uscito fuori che la dama sarebbe ancora molto interessata a lui.

Infatti, avrebbe cercato di contattarlo questa estate chiamando con un numero sconosciuto. Cristina si è detta addirittura pronta a lasciare il programma con Armando. Il cavaliere, però, è rimasto fermo nella sua posizione, senza accettare. Dunque, Incarnato sembra aver nuovamente chiuso la porta in faccia a Cristina. Più volte la dama ha palesato il suo forte interesse nei confronti del cavaliere, ricevendo un ‘no’ come risposta.

Molti telespettatori avevano intuito che Tenuta non è ancora riuscita a dimenticare Armando. Ora che Incarnato è tornato in scena, di sicuro per lei non mancheranno i momenti di tensione, visto che sono stati spesso protagonisti di accese liti, in passato.

Questa edizione ha segnato il ritorno di un altro volto protagonista del Trono Over, ovvero Barbara De Santi. Nella nuova registrazione, secondo le anticipazioni, la dama ha ammesso di essere parecchio interessata a Marco. In particolare, la dama è rimasta colpita dopo la sfilata dei cavalieri. Lui, però, non ha intenzione di frequentare Barbara, in quanto è già certo che una loro ipotetica storia non avrebbe futuro.

Uomini e Donne anticipazioni: Cristian recupera solo una corteggiatrice

Per quanto riguarda il Trono Classico, Cristian è andato a riprendere le sue corteggiatrici, che durante la registrazione di ieri hanno lasciato lo studio. Ma solo Virginia ha fatto ritorno in studio, parecchio arrabbiata. Infatti, pare non abbia voluto neppure ballare con il tronista. Di Brando non si è parlato e non era presente in studio.