UeD anticipazioni: un arrivo crea il caos in studio! Rifiuti e addii

Nella nuova registrazione di Uomini e Donne, che andrà in onda con le prossime puntate, è avvenuto il caos in studio per via di un arrivo. Ebbene si tratta dell’ex fidanzato di Claudia Lenti, il quale è approdato nel dating show di Canale 5 proprio per riprovarci con lei. Secondo le anticipazioni riportate da Lorenzo Pugnaloni su Instagram, l’uomo ha generato non poche discussioni nello studio.

Nel corso della registrazione effettuata ieri, Maria De Filippi aveva già annunciato ai presenti del Trono Over che sarebbe arrivato l’ex fidanzato di Claudia. La dama si è seduta al centro studio con Alessio, con cui ormai la conoscenza dura da diverse settimane. In studio si è presentato questo suo ex fidanzato, il quale pare volesse riconquistare Claudia.

La dama del Trono Over, però, gli avrebbe dato un bel due di picche! Infatti, le anticipazioni di UeD segnalano che Claudia ha rifiutato la proposta dell’ex fidanzato. In studio si sono creati degli scontri e, intanto, Alessio non ha digerito quanto accaduto. Alla fine, l’ex fidanzato di Claudia è andato via dal programma e, quindi, non è entrato a far parte del parterre del Trono Over.

Anche Gemma Galgani ha ricevuto un rifiuto. Dopo la travagliata conoscenza condivisa durante la scorsa edizione, la dama torinese si è riproposta a Silvio. La dama torinese vorrebbe riprendere la frequentazione con il cavaliere, il quale però non ha accettato. Non solo, Silvio ha anche chiuso una conoscenza iniziata con una dama approdata nel programma per conoscerlo.

Dopo la sfilata delle dame andata in onda oggi e quella registrata ieri, ecco che anche i cavalieri sono saliti sulla passerella. Nel frattempo, Lorenzo Pugnaloni – esperto del mondo legato a queso programma – ha precisato che non sono tornati in studio Ida Platano e Alessandro Vicinanza, che pare si siano lasciati a causa di un presunto tradimento.

Uomini e Donne anticipazioni: Brando resta solo, Cristian tra due fuochi

Per quanto riguarda il Trono Classico, le corteggiatrici di Cristian hanno deciso di lasciare il programma. Virginia e Valentina hanno così abbandonato lo studio, lasciando il tronista solo con Valeria. Il ragazzo non se è rimasto seduto con le mani in mano, ma è corso dietro le quinte per far riflettere entrambe.

Intanto, Brando sta portando avanti le sue conoscenze con Beatriz e Raffaella. Questo trio è stato protagonista di “un sacco di discussioni”. Il tronista ha, inoltre, chiesto di far scendere alla sua corte una nuova corteggiatrice, Giulia.