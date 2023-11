UeD, sfilata rumorosa: Elena apre le gambe e fa scandalo (Video)

Questa puntata di Uomini e Donne è dedicata alla sfilata delle dame a tema I sogni son desideri. Il pubblico ama seguire questi momenti del Trono Over, in quanto avviene sempre qualche colpo di scena. E anche questa volta le dame non deludono! La prima a salire sulla passerella è Roberta Di Padua, che riceve voti alti, ma non altissimi. A rovinare la sua media ci pensa Marco Spagna, il quale le dà un 4. Per Gianni Sperti il voto non è giusto, in quanto la dama di Cassino ha mostrato se stessa e la sua passionalità. Invece, secondo Marco è stata volgare evidenziando lo spacco del suo abito. “Mai ora he l’hai baciata ti sei innamorato?”, chiede Tina Cipollari ridendo e rivolgendosi a Gianni, riferendosi al bacio che le ha dato nelle scorse puntate.

A sorprendere ci pensa ancora Gemma Galgani, che durante le sfilate riesce sempre a lasciare tutti spiazzati. Sale sulla passerella con un abito color argento, che poi riesce a trasformare in un abito lungo e rosa. Si sdraia su una luna e poi con una clip dimostra che il suo sogno è quello di incontrare l’uomo della sua vita. Gemma riceve voti altissimi e i complimenti di Gianni: “Sempre molto creativa, uno spettacolo ogni volta”.

La sfilata di Uomini e Donne continua con Claudia Lenti, che sfila interpretando la famosa Sandy di Grease. A un certo punto si siede sulle gambe di Alessio e gli dà un bacio sulla guancia. Questo gesto secondo Gianluca ha rovinato tutto. A generare polemiche ci pensa Elena, la quale a un certo punto si siede di fronte agli opinionisti, ai tronisti e al pubblico presente dietro e allarga le gambe! Così la dama che sta conoscendo Maurizio mostra gli indumenti intimi alle persone che ha di fronte. A detta di molti, Elena è stata molto volgare.

La faccia di Tina sconvolta mentre indica la fagiana di Elena☠️ #uominiedonne pic.twitter.com/5VeORTrrPw — Alessio????️???? (@_alessietto22) November 6, 2023

Cristina Tenuta mostra tutta la sua sensualità quando si toglie la camicia da notte con cui sale sulla passerella e resta con un indumento ‘vedo non vedo’ di pizzo nero. A regalare un altro colpo di scena ci pensa Barbara De Santi, la quale sceglie di essere romantica per poi finire in gran bellezza. Infatti, si avvicina a Maurizio, gli fa indossare un mantello da principe, balla con lui e lo bacia! La faccia di Elena dimostra quanto ci sia rimasta male per quanto accaduto.

Emanuela porta sulla passerella romanticismo, disegnando un cuore mentre sfila. Aurora Tropea sale con due guantoni sulla passerella, poi li togli e indossa un paio di tacchi. “Creatività zero, la pesantezza del discorso che lotti tutti i giorni”, afferma Gianni. Si accende un nuovo scontro, con Roberta che accusa Aurora di strumentalizzare sempre tutto. Si uniscono a lei anche Tina e Gianni, i quali le fanno notare che le opere di bene si fanno anche in silenzio. E non manca l’intervento di Barbara, che si scaglia contro Aurora.

“Io so i sacrifici che fa Tina! Parla di quello che succede qua e non fuori”, tuona Gianni per difendere la sua collega. Tra urla e offese, Maria De Filippi preferisce chiudere gli scontri di Aurora e passare alla nuova dama Ida, che in modo sensuale cucina di fronte ai cavalieri. Asmaa e Tiziana optano, invece, per una sfilata semplice, a cui Maurizio dà come voto 5.

Viene sottolineato che ad Aurora ha dato un bel 9 e questo genera non poche polemiche, tanto che Tina chiede che i suoi voti vengano annullati. La sfilata va avanti con Donatella che punta sulla semplicità e con Jasna che opta per la sensualità. Arriva il momento di Gabriella, che in jeans e giubbotto di pelle sceglie di essere molto semplice. La sua sfilata è seguita da quella di Manuela, la quale dimostra la sua passione per le moto.

L’ultima a sfilare è Patrizia, che si presenta con una sottoveste e un cuscino. A questo punto, Maria svela la classifica: