UeD: Maria stronca Manuela e Gianni limona con Roberta! (Video)

Puntatona quella andata in onda nel pomeriggio del 31 ottobre 2023, con De Filippi imbarazzata per ben due volte

Manuela ha lasciato il Trono di Uomini e Donne e nel corso della puntata di oggi si scoprono nuovi dettagli della situazione. Quanto accade imbarazza non poco Maria De Filippi, la quale interviene per cercare di mettere fine a questa scena, che non avrebbe mai voluto vedere. Infatti, si crea un certo disagio in studio. La tronista tenta in tutti i modi di capire cosa è potuto succedere con Michele e Carlo, convinta che non sia possibile che i due abbiano perso interesse dopo solo qualche esterna. Mentre viene messa di fronte alla realtà dei fatti, Manuela continua a cercare spiegazioni.

Michele è abbastanza chiaro e questo crea imbarazzo, in quanto la Carriero è insistente. La tronista, però, spiega che il suo scopo non è quello di trattenerli. Semplicemente vorrebbe un chiarimento ed è dispiaciuta perché entrambi le piacciono. Michele spiega con calma la sua situazione e appare effettivamente sincero:

“Mi piace fisicamente, ma no, non penso sia la ragazza della mia vita. Ho scoperto una bellissima, ma che non mi dà stimoli. Mi sembra paradossale dover stare qua a giustificarmi di questa cosa. Perché dovrei mentirti? L’interesse è svanito conoscendoti. In superficie mi eri piaciuta. Conoscendoti non mi è piaciuto quasi niente. Non mi piaci Manu”

Così Michele spiega a Uomini e Donne i motivi per cui non vuole più continuare la conoscenza con Manuela. La tronista, però, non si rassegna e chiede come sia possibile tutto questo dopo solo qualche esterna. “Non è la vita reale! In due ora non puoi capire. Datti la possibilità di vedere altro”, insiste la Carriero. Gianni Sperti e Tina Cipollari cercano di farle capire che dovrebbe semplicemente mettere la parola fine, in quanto sia Michele che Carlo sono abbastanza sinceri e avrebbero potuto prenderla in giro, continuando a restare nel programma. A un certo punto, Maria perde la pazienza:

“Le sta dicendo ‘non mi piace’. Non faccio intervenire né Gianni né Tina perché la redazione ha parlato tanto con lui. Nessuno ci è riuscito. Mai e poi mai avrei voluto vedere questa scena. Nessuno di noi la voleva vedere, perché per te è umiliante. Nessuno dei due è il tuo fidanzato e non stai perdendo una storia d’amore importante. Sono delle conoscenze. Sì, tutti e due hanno intenzione di andarsene. Manuela vai avanti con chi ti piace tanto. Può capitare anche a una bella come te. Sei bella, sei giovane… ci saranno altri Michele e Carlo”

Manuela crede di essersi sbagliata a concentrarsi su questi due corteggiatori e pensa che sia normale da parte sua provarci ancora con loro, perché le interessano. Di sicuro non crede che sia stato il suo carattere ad allontanarli e sentirsi dire questo fa apparire, per lei, tutto come una presa in giro.

In studio entra anche Carlo, il quale con calma dice le stesse cose di Michele in sostanza. Una situazione davvero strana, che non era mai accaduta nel programma. Ecco le parole di Carlo:

“Io sono venuto per rispetto. Non posso non restare fermo in quello che ti ho detto. Ho sbagliato a darti pressione, perché vedevo cose che non mi piacevano. Soltanto che fuori cerco una persona diversa. Mi dispiace che ci troviamo in questa situazione”

Alla fine Maria De Filippi invita Manuela a salutare Michele e Carlo. Quest’ultimo le consiglia di provarci ancora con Michele se ci crede davvero. Quest’ultimo, però, non è felice di questo suggerimento, anzi. Salutati i due ormai ex corteggiatori, la Carriero ironizza con Maria: “Se hai il numero di qualcuno non so… Sono sempre pronta a fare nuove conoscenze”. Con un bacio a distanza, la conduttrice la saluta.

Uomini e Donne: il bacio tra Gianni e Roberta spiazza tutti

La puntata va avanti con Gemma Galgani e Bruno, che spiegano come sta andando avanti la conoscenza. Ovviamente non gesto è il blocco delle risate, con Tina che vorrebbe assistere a un momento di passione tra i due. Così li fa ballare al centro studio, ma inizialmente non accade nulla. Alla fine Gemma gli strappa un bacio a stampo. “Ma vuoi avvicinarti e fargli sentire le protesi?!”, insiste Tina, dopo il primo ballo. Persino Roberta Di Padua invoglia Bruno a lasciarsi andare e a mostrare più passionalità.

Il cavaliere si sente in difficoltà e la situazione non si sblocca neanche con il secondo ballo. Improvvisamente Gianni Sperti si alza e va a prendere Roberta Di Padua. La trasporta al centro studio e la bacia con passione, lasciando tutti senza parole. Maria urla, chiedendo a Gianni di finirla, e allo stesso tempo è divertita. “Mi è piaciuto! Volevo un attimo svegliare gli uomini”, spiega l’opinionista riferendosi ai discorsi che vanno avanti ormai da settimane sui cavalieri. Roberta assicura che Gianni “bacia molto bene”.