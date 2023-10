Uomini e Donne, Ida e Alessandro: lui l’avrebbe tradita. Lo scoop

Nuove scottanti segnalazioni svelerebbero cosa sta accadendo tra i due ex volti del Trono Over: duro colpo per la Platano

Cosa sta succedendo tra Ida Platano e Alessandro Vicinanza di Uomini e Donne? Da ormai diverse settimane i fan si stanno preoccupando perché entrambi non danno segnali positivi riguardanti la loro relazione amorosa. Ora arriva una segnalazione che andrebbe a spiegare cosa sta accadendo. Va precisato che si tratta di un’indiscrezione, da prendere sicuramente con le pinze. Infatti, nessuno dei due diretti interessati per il momento ha confermato o smentito.

Facendo il punto della situazione, nelle scorse ore, Deianira Marzano ha ricevuto una segnalazione che andrebbe a confermare che Ida e Alessandro si sono lasciati. “Maretta tra Alessandro e Ida, ma non lo dicono. Voce di paese”, questo il messaggio che l’esperta di gossip ha ricevuto oggi. Ma ecco che subito dopo la situazione è divenuta più spiacevole del previsto. Un’altra segnalazione ha riportato un presunto retroscena riguardante quella che sembra essere una rottura definitiva per i due ex volti del Trono Over:

“Mia sorella lavora nel suo salone. Pare che lei abbia trovato dei messaggi di una ragazza, dove lui l’ha invitata a partire un fine settimana, mentre a lei diceva che era a una riunione di lavoro e doveva assentarsi”

Se ciò si rivelasse vero, Alessandro avrebbe tradito Ida. Invitando questa presunta ragazza in vacanza, Vicinanza avrebbe indubbiamente mancato di rispetto all’ex dama siciliana. Come già indicato, si tratta di una segnalazione, riportata da una ragazza che dice di essere la sorella di una dipendente della Platano. Dunque, nulla è certo per il momento.

Saranno i due diretti interessati a chiarire la situazione. Di sicuro queste segnalazioni andrebbero a confermare che la rottura c’è stata eccome. Da giorni ormai i fan della coppia si chiedono cosa sta accadendo esattamente. Mentre Alessandro è sempre più assente sui social network, Ida condivide solo qualche momento della sua giornata e appare, a detta del pubblico che la segue, abbastanza triste.

Inoltre, da tanti giorni entrambi non condividono foto o video che li ritraggono insieme. I due erano soliti pubblicare momenti di vita insieme su Instagram. Dunque, questo misterioso silenzio sta facendo discutere. Mentre Riccardo Guarnieri ha annunciato di aver ritrovato l’amore dopo Uomini e Donne, Ida sarebbe tornata single.

La Platano potrebbe parlarne in una delle prossime registrazioni del noto dating show di Maria De Filippi, dove appunto ha dato inizio alla sua relazione con Alessandro. Solo i due ex volti del Trono Over possono rivelare come stanno davvero le cose.