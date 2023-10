Uomini e Donne, Riccardo Guarnieri ufficializza la fidanzata (foto)

Riccardo Guarnieri ha ritrovato l’amore. Stavolta non si tratta di un’indiscrezione, ma di una conferma, arrivata dallo stesso ex cavaliere del Trono Over di Uomini e Donne. Nelle scorse ore il pugliese, un po’ a sorpresa, tra le sue Stories Instagram ha pubblicato uno scatto inequivocabile in cui si vede la sua mano stretta a quella di una lei. La foto è stata realizzata mentre la coppia si trovava in auto.

Ma chi è la fidanzata misteriosa che è al fianco di Guarnieri. L’esperto di gossip Lorenzo Pugnaloni, tramite il suo profilo Instagram, ha spiegato che si dovrebbe trattare di una certa Gabriella, ragazza che vivrebbe a Taranto, cioè dove dimora lo stesso Guarnieri.

Trova quindi spiegazione l’assenza a Uomini e Donne di Riccardo. Evidentemente ha trovato, almeno per il momento, la sua dolce metà. Dunque la sua presenza al Trono Over non avrebbe più senso. Anche la sua ex storica, Ida Platano è felice e appagata con il compagno Alessandro Vicinanza. Lei stessa lo ha confermato di recente sia via social, sia nel dating show di Canale Cinque, dove è stata ospite.

Chi invece continua imperterrita a essere protagonista del Trono Over è Gemma Galgani, sempre alla ricerca dell’uomo con cui accasarsi. La vicenda della dama torinese è ormai diventata stucchevole. Com’è che in tutti questi anni, dopo aver conosciuto un’infinità di ‘Cavalieri’, non ha trovato nessuno con cui far germogliare qualcosa di solido? La risposta è scontata: come farebbe poi a tornare a UeD se si fidanza? Fine dei giochi. E invece lei pare proprio che si diverta un mondo negli studi orchestrati da Maria De Filippi. E dunque continua a giocare.

Tutto oro colato per “Queen Mary” che sugli scontri tra Gemma e la vulcanica Tina Cipollari ha costruito una narrazione infinita e spassosa. E pazienza se il tutto è dannatamente trash. A Maria De Filippi, Pier Silvio Berlusconi perdona tutto. Ovviamente, viene da dire, visti i risultati che porta a Mediaset. Che tradotto significa che permette al Biscione di intascare un sacco di introiti.