Riccardo Guarnieri si è fidanzato: la foto e addio a Uomini e Donne

La scorsa settimane sono iniziate le registrazioni della nuova edizione di Uomini e Donne. Nel corso delle prime puntate, sono stati presentati i tre nuovi tronisti e si è parlato delle avventure dei protagonisti del Trono Over. Nel parterre, il pubblico potrà ritrovare diverse e dame e cavalieri dello scorso anno, come Roberta di Padua, Alessandro boh o la veterana Gemma Galgani, ma ci saranno anche ritorni molto attesi come quello di Barbara De Santis. Tuttavia, fino ad ora, ci sono due volti noti del programma che non si sono ancora presentati in studio: Riccardo Guarnieri e Armando Incarnato.

L’assenza dei due cavalieri ha fatto molto discutere e i fan del programma hanno iniziato a chiedersi quale potrebbe essere il motivo per il quale due dei personaggi più noti e longevi del trono Over non siano stati presenti, fino ad ora, alle registrazioni. A detta di molti, l’esclusione dei due uomini dal dating show sarebbe da attribuire alle nuove linee editoriali imposte da Pier Silvio Berlusconi. Com’è noto, il figlio dell’ex premier ha voluto dare un’aria meno trash alla Mediaset, rivoluzionando completamente i canali e le trasmissioni. Per questo, due volti irruenti e sopra le righe come Riccardo e Armando non sarebbero più graditi. Ma, in realtà, ci sarebbe un altro motivo per il quale uno di loro, Riccardo, non sarebbe tornato a sedersi nel parterre del Trono Over.

Riccardo Guarnieri: ecco chi è la fidanzata

A quanto pare, Riccardo Guarnieri avrebbe una nuova fidanzata. Il gossip si era diffuso già lo scorso giugno, quando l’ex di Ida Platano era stato avvistato ad un matrimonio in compagnia di una donna misteriosa. La segnalazione era arrivata a Deianira Marzano e la sua fonte aveva anche rivelato che la ragazza in questione pare si chiami Gabriella e viva a Martina Franca, in Puglia. Nel giorni scorsi, dopo l’inizio delle registrazioni di Uomini e Donne, la presunta relazione era stata confermata anche a Isa e Chia. Questo quanto riportato dalla fonte:

Sì, è vero, l’ho visto anche io. Abitano a pochi chilometri di distanza. Lei è giovani e molto bella. Di una bellezza semplice, non appariscente. Niente a che vedere con le altre che ha frequentato a Uomini e Donne. Capelli lunghi biondo scuro. Lui è uguale a come si vede in tv. Di persona è anche un po’ più bello e muscoloso. Gli ho fatto la radiografia quando l’ho incrociato.

A conferma di tutto ciò, proprio poche ore fa, sempre Deianira Marzano ha pubblicato una foto arrivatale da una sua seguace, in cui si può vedere Riccardo in compagna di una misteriosa ragazza per le strade di Monopoli. Dunque, stando a queste segnalazioni, pare proprio che l’ex cavaliere sia ormai impegnato, motivo per il quale potremmo non rivederlo in questa edizione di Uomini e Donne. Resta il dubbio, invece, su quale sarà il destino di Armando e sulle ragioni dietro la sua assenza.