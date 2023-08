Uomini e Donne, fuori Riccardo Guarnieri: svelato cos’è successo

Una segnalazione rivela il motivo per cui il cavaliere tarantino non è tornato nel dating show di Maria De Filippi

Perché Riccardo Guarnieri non è tornato a Uomini e Donne? Questa la domanda che molti fan si stanno ponendo dopo aver letto le anticipazioni delle prime registrazioni della nuova edizione del dating show di Maria De Filippi. La sua assenza e quella di Armando Incarnato stanno facendo parlare, visto che sono due volti storici del programma. Ebbene in queste ore è arrivata una segnalazione che potrebbe effettivamente dare una risposta sull’assenza di Riccardo.

IsaeChia ha ricevuto, da parte di un fan del noto programma, la risoluzione di questo mistero. Pare che Guarnieri abbia trovato l’amore fuori dalla trasmissione di Canale 5. Questo telespettatore fa sapere di aver visto l’ormai ex cavaliere tarantino in compagnia di una ragazza, che pare essere la sua nuova fidanzata.

“Sì, è vero, l’ho visto anche io. Mano nella mano con una giovane ragazza. Abitiamo a pochi chilometri di distanza. Lei è giovane e molto bella. Di una bellezza semplice, non appariscente. Niente a che vedere con le altre che ha frequentato a Uomini e Donne. Capelli lunghi, biondo scuro. Lui è uguale a come si vede in tv. Di persona è anche un po’ più bello e muscoloso. Gli ho fatto la radiografia quando l’ho incrociato!”

Questa la segnalazione sull’assenza di Riccardo Guarnieri a Uomini e Donne. Dunque, sembra proprio che l’ex cavaliere tarantino sia riuscito finalmente a ritrovare l’amore, dopo la tormentata storia d’amore vissuta con Ida Platano. Quest’ultima sta vivendo serenamente la sua relazione con Alessandro Vicinanza. La coppia del Trono Over è stata presente in studio, durante la terza registrazione della nuova edizione, e questa volta in studio non ha ritrovato Riccardo.

La sua assenza ha fatto preoccupare non poco i suoi fan e ora la segnalazione potrà sicuramente strappare un sorriso a tutti loro. Il fatto che abbia trovato l’amore, però, non gli permetterà chiaramente di fare ritorno nel programma. Molti sospettavano che Riccardo e Armando fossero fuori dal dating show per un motivo legato alle nuove linee anti-trash imposte da Pier Silvio Berlusconi per i programmi delle reti Mediaset.

Eppure questa ipotesi è stata per molti cancellata con il ritorno dell’esplosiva Barbara De Santi, che ha sempre regalato forti colpi di scena. In studio è ancora presente Gemma Galgani e, nel frattempo, Tina Cipollari ha già dato il meglio di sé con nuovi scontri con Elio. Dunque, tutto sembra che a UeD sia rimasto come prima, senza particolari cambiamenti.

Ma mentre su Riccardo oggi si può pensare che la sua assenza non sia derivata da una decisione della redazione, bensì dalla sua nuova love story, su Armando c’è ancora un punto interrogativo. C’è chi è pronto a scommettere che Incarnato tornerà a far parte del parterre, già dalle prossime registrazioni. Qualcun altro, invece, è ormai convinto che “l’era Armando” sia giunta al termine.

Non resta che attendere per scoprire se effettivamente Incarnato avrà modo di tornare nel parterre del Trono Over prossimamente o se il suo è davvero un addio definitivo. Intanto, lui parla di vacanze estive ancora non del tutto finite. Per questo, si pensa che sia prossimo a fare il suo ritorno nel programma.

Nel frattempo, ora si attende anche un’eventuale conferma da parte di Riccardo Guarnieri su questa sua presunta nuova storia d’amore.