UeD anticipazioni: il ritorno di un volto storico. È già lite

La registrazione di oggi di Uomini e Donne è sicuramente da ricordare, soprattutto per coloro che seguono da anni il Trono Over. Ha fatto ritorno nello studio di Canale 5 Barbara De Santi. L’ultima volta che il pubblico l’ha vista nel programma risale all’anno 2020. Ma i telespettatori la conoscono dall’anno 2013, quando per la prima volta è approdata in quello studio regalando scene memorabili. Impossibile dimenticare gli scontri tra lei e Gemma Galgani.

La De Santi di recente, in un’intervista per TAG24, aveva dichiarato di essere pronta a rimettersi in gioco per trovare l’amore. Il suo appello è stato ascoltato dalla redazione, che ha deciso di farla rientrare nel parterre. Di sicuro la notizia renderà felici i suoi fan, che in questi anni in sua assenza hanno continuato a tenerla al centro dell’attenzione ricordando sui social tutti i momenti che l’hanno vista protagonista in studio.

Barbara è riuscita sempre ad attirare l’attenzione e a creare scompiglio in quello studio. Quindi ora il pubblico attende solo colpi di scena. La sua presenza potrebbe riempire il vuoto lasciato da Armando Incarnato, che anche nella registrazione di oggi era assente. Stesso discorso vale per Riccardo Guarnieri. Sembra proprio che i due cavalieri non prenderanno parte alla nuova edizione del dating show di Maria De Filippi.

Secondo le ultime anticipazioni di Uomini e Donne, svelate da Lorenzo Pugnaloni su Instagram, non sono mancate le liti in studio. Nelle nuove puntate, che partiranno l’11 settembre 2023, il pubblico assisterà ai primi scontri. In questa seconda registrazione dell’edizione 2023/2024, c’è stata una “mega lite” tra Tina Cipollari ed Elio.

L’opinionista è tornata carica in studio e, anche in questi mesi, di sicuro darà filo da torcere al cavaliere, con cui ha già avuto diversi scontri, anche molto accesi. Tenendo conto delle anticipazioni, pare che Tina ed Elio abbiano dato vita a una forte discussione.

Uomini e Donne, anticipazioni sui tronisti

Sono già nate delle polemiche per i nuovi tronisti. In particolare, sono spuntate fuori delle segnalazioni che vedono Brando e Cristian già impegnati sentimentalmente. Il secondo ha già smentito, attraverso un messaggio su Instagram, per placare le voci. Secondo le anticipazioni, Brando è ancora nel programma e non è stato mandato via come qualcuno aveva immaginato. A quanto pare, anche lui è riuscito a smentire le segnalazioni sul suo conto con la redazione.

Anzi, Brando sta già avviando un percorso nel programma. Il nuovo tronista ha già portato in esterna alcune corteggiatrici. Per quanto riguarda Manuela Carriero, non è uscito fuori nulla di nuovo, per il momento.