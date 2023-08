Uomini e Donne anticipazioni, il caos: un video incastra due Over

Nel corso della registrazione del 29 agosto 2023, non sono mancati in studio gli scontri, ma anche gli ospiti

Le prime registrazioni di Uomini e Donne hanno già regalato dei colpi di scena e quella di oggi non è stata da meno. Tra ospiti e nuovi scontri, Maria De Filippi ha avuto un bel da fare. Innanzitutto, ci sono stati dei ritorni nello studio di Canale 5, sia legati al Trono Over che al Trono Classico. Come già anticipato, Federico Nicotera e Carola Carpanelli hanno preso gran parte della registrazione per il loro confronto, dopo la rottura. Discorso diverso per Ida Platano e Alessandro Vicinanza, che sono tornati per raccontare come la loro storia sta andando avanti.

Questa volta la parrucchiera di Brescia non ha ritrovato in studio Riccardo Guarnieri. Infatti, sia lui che Armando Incarnato non hanno fatto ritorno nel programma in questa nuova edizione, almeno per ora. Secondo quanto racconta Lorenzo Pugnaloni su Instagram, Ida e Alessandro sono apparsi insieme “super carini”. Hanno raccontato ciò che hanno vissuto in questi mesi di relazione e Tina Cipollari ha lanciato qualche battuta legata ai loro frequenti viaggi, senza fare polemica.

“Una coppia davvero solida”, si legge tra le nuove anticipazioni di UeD. Andando avanti con le notizie sul Trono Over, Gemma è tornata al centro studio dopo quanto accaduto nella registrazione di ieri. Maria ha mostrato l’esterna della storica dama torinese con il cavaliere con cui si sta conoscendo, ovvero Maurizio. In studio, però, tutti si sono schierati contro di lui, convinti che non sia realmente interessato a Gemma. Persino Tina ha difeso la dama.

Anche Aurora Tropea ha appena iniziato una conoscenza, con un nuovo cavaliere del parterre. Quest’ultimo è uscito sia con lei che con un’altra nuova dama. Questo non è stato l’unico motivo per cui Aurora è stata al centro dell’attenzione. Infatti, è proprio lei la protagonista di una nuova discussione in studio.

In studio è stato mostrato ai presenti un video in cui Aurora ed Elio parlavano di Tina Cipollari durante un ballo. Durante questa conversazione, il cavaliere ha attaccato duramente l’opinionista, definendola “una pazza”. Così è nato un nuovo scontro.

Anticipazioni Uomini e Donne: Cristian e Brando escono con la stessa corteggiatrice

Per quanto riguarda il Trono Classico, Cristian è uscito in esterna con Beatrix ed è andato anche a trovarla in camerino. Tra loro sembra si siano trovati bene insieme. Lei, però, ha precisato di non voler essere giudicata per via del suo passato. La sua è una storia molto bella e importante, secondo le anticipazioni.

Ci sono novità anche su Brando. Quest’ultimo è uscito proprio con Beatrix, dunque non si escludono future liti tra i tre. Su Manuela Carriero esce fuori che è intervenuta durante il confronto di Federico e Carola. La nuova tronista si è detta convinta del fatto che la Carpanelli non sia mai stata innamorata dell’ex tronista, ma solo infatuata. Del percorso di Manuela, però, non si è parlato.