UeD, Federico e Carola: la verità e studio in rivolta. Maria decisa

Confronto in studio per Nicotera e Carpanelli: lei sarebbe scappata di punto in bianco, gli interventi di De Filippi

Nella nuova registrazione di Uomini e Donne hanno fatto ritorno in studio Federico Nicotera e Carola Carpanelli. I due ex protagonisti del Trono Classico, che hanno tenuto i fan del dating show di Maria De Filippi incollati al piccolo schermo per mesi, hanno raccontato le cause della fine della loro love story.

L’annuncio sulla rottura ha lasciato l’amaro in bocca al pubblico che ha sempre fatto il tifo per loro. Oggi l’ex tronista ha svelato dei retroscena che faranno poco piacere ai telespettatori. Secondo quanto riporta IsaeChia, entrambi hanno spiegato che fino a questo momento non hanno potuto raccontare le dinamiche dell’addio “specialmente Federico, per tutelare la storia”.

Federico e Carola tornati a Uomini e Donne oggi hanno finalmente rotto il silenzio. Pare che sia stato soprattutto Nicotera a dare delle spiegazioni, nel corso della registrazione. La loro relazione, secondo il suo racconto in studio, è durata solo due mesi. Pare che Carola sia andata via “di punto in bianco una notte”.

La Carpanelli addirittura sarebbe scappata dalla casa dove avevano avviato da poco una convivenza. Inoltre, l’ex corteggiatrice non si sarebbe neppure preoccupata di salutare o dire qualcosa alla mamma o alla sorella di Federico, che l’hanno accolta nella loro famiglia sin da subito.

Le anticipazioni rivelano che l’ex tronista ha spiegato di aver cercato di recuperare il loro rapporto, per un periodo durato un mese e mezzo. I tentativi di Federico, però, sono risultati inutili, in quanto non hanno avuto il risultato sperato. Infatti, sembra che Carola sia tuttora irremovibile e per nulla intenzionata a fare dietrofront.

“Lei invece non ne vuole sapere”, si legge tra le anticipazioni della registrazione di oggi. Ma perché Carola ha lasciato così di punto in bianco Federico? La stessa ex corteggiatrice ha rivelato le sue motivazioni nello studio.

Uomini e Donne: perché Carola ha lasciato Federico

La Carpanelli ha spiegato che nella relazione con Nicotera si sentiva oppressa. Pare che lui cercasse di intervenire su delle sue decisioni. Non solo, avrebbe creato dei problemi anche la gelosia che lui provava nei suoi confronti.

Il confronto di Federico e Carola è andato avanti per un bel po’. Come accadeva durante il loro percorso nel programma, la maggior parte dei presenti in studio si sono schierati contro l’ex corteggiatrice. Pare che solo Maria De Filippi abbia tentato di aiutarla a esprimersi.

Non solo, la padrona di casa ha proposto a Federico di ballare con Carola. Lui si è detto propenso a farlo, ma poi si è parlato d’altro. Maria non si è fermata, anzi ha chiesto di nuovo a Nicotera se volesse ballare con la Carpanelli. “Lui ha detto che preferiva di no, perché sarebbe stata una sofferenza”, si legge tra le anticipazioni.

Uno dei presenti in studio ha ironizzato sul fatto che Federico potrebbe, a questo punto, tornare a fare di nuovo il tronista. De Filippi, però, ha fatto notare che non sarebbe pronto a rimettersi di nuovo in gioco. “Federico ha detto ‘solo se scendesse un’altra volta Carola’”, ha dichiarato l’ex tronista.

Sembra proprio che Nicotera tenga ancora la porta aperta alla sua ex corteggiatrice. Nello studio, durante la registrazione di oggi, ci ha tenuto a precisare che quando si sono lasciati, per circa un mese e mezzo, “l’ha pregata di tornare”. In seguito si sono visti a Roma, come già i loro fan sanno attraverso una foto trapelata sul web.

In quella occasione, Federico e Carola hanno anche trascorso la notte insieme, tanto che lui credeva che avesse intenzione di tornare al suo fianco, ma così non è stato.