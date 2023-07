Uomini e Donne, colpo di scena: Federico e Carola si rivedono

Pare possa esserci un riavvicinamento tra Federico Nicotera e Carola Carpanelli. Poche settimane fa, l’ex tronista di Uomini e Donne aveva annunciato la fine della relazione con l’ex corteggiatrice, senza scendere troppo nei particolari. Sembra, però, che i due siano stati visti insieme in un salone di bellezza in zona EUR. Che abbiano deciso di riprovarci?

La storia di Federico e Carola: da Uomini e Donne alla rottura

Federico e Carola avevano lasciato insieme lo studio del dating show condotto da Maria De Filippi, iniziando il loro periodo di convivenza a Roma. Poco dopo, però, sarebbero emerse le prime incomprensioni e la loro storia non ha avuto l’epilogo sperato. Secondo Carola, la coppia non era riuscita a far combaciare idee differenti. Con questo, l’ex corteggiatrice aveva smentito le voci su un presunto tradimento di Federico.

Federico e Carola avvistati insieme: possibile riavvicinamento?

Nel giro di poco tempo, tuttavia, Carola e Federico sarebbero riapparsi insieme in un salone di bellezza. Carola vi si trovava per un trattamento ai capelli e l’ex tronista l’avrebbe raggiunta in un secondo momento. Stando a quanto emerso, una parrucchiera ha registrato una diretta, dove sarebbe comparsa l’ex coppia.

Sul web stanno circolando diverse foto, ma nessuna di queste è stata ricondivisa dai diretti interessati. Ciò lascia intendere che il possibile riavvicinamento tra Federico e Carola sia, al momento, una semplice ipotesi dei fan. Non è ancora chiaro se i due siano effettivamente intenzionati a riprovarci o se la loro storia possa dirsi conclusa in modo definitivo. Non resta che attendere maggiori dettagli dai due ex volti di Uomini e Donne.

La rottura di Federico e Carola: cosa è successo

Come accennato in precedenza, sulla rottura tra Carola Carpanelli e Federico Nicotera si sa ben poco. Quest’ultimo aveva dato l’ufficialità attraverso una Instagram story, chiedendo rispetto per la privacy di entrambi e non approfondendo le motivazioni dietro la scelta. La coppia, nelle settimane precedenti, aveva confermato di essere in crisi. In seguito, erano arrivate le dichiarazioni di Carola, che aveva confermato la fine della storia e ringraziato tutti per il sostegno.