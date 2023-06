Uomini e Donne, Federico Nicotera: “Purtroppo è finita con Carola”

Quello che era ormai chiaro ma non ufficiali ha trovato ufficialità nelle scorse ore: Federico Nicotera e Carola Carpanelli si sono lasciati. I due protagonisti dell’ultima stagione di Uomini e Donne non sono più una coppia. Lo ha riferito l’ex corteggiatore tramite una Story Instagram. Nicotera ha preferito non rivelare le casuse profonde dell’addio ma stando a quel che già aveva raccontato in tempi non sospetti la rottura dovrebbe essersi consumata per incompatibilità caratteriali. Non ha invece proferito parola l’ex tronista al momento. Tutto tace sui suoi canali social.

Questo il comunicato di Federico:

“Comunicando quanto segue non voglio far passare un messaggio sbagliato o tanto meno voglio creare dinamiche per far ricadere la colpa su nessuno. Ma fare finta di niente non mi piace e ritengo sia giusto nei confronti delle persone che mi hanno seguito e sostenuto per mesi fare un po’ di chiarezza. Dicendo di averci creduto fino alla fine pensavo fosse chiara la situazione tra me e Carola, ma evidentemente non è così. Voglio dirlo in maniera esplicita perché per troppi giorni ho letto cattiverie, ipotesi e teorie assurde che non rappresentano la realtà dei fatti. Tra me e Carola è finita. Purtroppo le cose non sono andate come speravo. Le motivazioni le sappiamo io e lei quindi vi chiedo, per favore, di rispettare la nostra privacy in un momento delicato come questo”

The end quindi. Che la love story fosse evaporata, d’altra parte, lo si era capito da un pezzo visto che fu sempre Nicotera, un paio di settimane fa, a lasciar intendere che ci fosse in atto una crisi irreversibile. Dopo l’annuncio dell’addio diversi fan del dating show di Maria De Filippi hanno ripreso a tuonare sul programma, auspicando che la produzione scelga in modo più oculato i partecipanti a Uomini e Donne. Tanti gli utenti che ritengono che negli ultimi anni si siano visti troppi casi di tronisti/e e corteggiatori/trici più preoccupati della visibilità piuttosto che della ricerca dell’amore, che teoricamente dovrebbe essere il fine ultimo di UeD.

I sospetti su Carola e Federico

Carola e Federico sono stati anche attaccati sui social per via del percorso fatto una volta finito il programma. Che cosa è successo? Si sono presentati da Silvia Toffanin, a Verissimo, come una coppia delle favole, promettendosi amore sconfinato e pronunciando una serie di frasi sdolcinate. Tutto troppo bello per essere vero, hanno pensato gli scettici che, con il senno di poi, non hanno avuto tutti i torti a nutrire sospetti.

Al di là delle polemiche, a Uomini e Donne si sta già lavorando per confezionare la prossima stagione. Il dating show, campione di ascolti, tornerà in onda a settembre con nuove dinamiche e nuove storie. E, c’è da scommetterci, pure con nuove polemiche. Ma d’altronde il carburante dello show sono anche quelle.