Uomini e Donne, the end per Federico e Carola: lo sfogo di lui

Storia al capolinea tra Federico Nicotera e Carola Carpanelli. Pochi giorni fa, l’ex corteggiatrice aveva annunciato tramite una storia Instagram di star attraversando un periodo difficile e di rispettare la privacy di entrambi. Poco dopo, la crisi era stata confermata anche dall’ex tronista, il quale aveva chiesto nuovamente di comprendere il complicato momento che stavano vivendo. Tuttavia, sembrerebbe che la crisi si sia velocemente trasformata in un addio. Difatti, una foto pubblicata recentemente Nicotera pare confermare la rottura tra la coppia di Uomini e Donne.

Federico Nicotera: frecciatina verso Carola?

Su un’immagine a sfondo bianco, l’ex tronista ha deciso di scrivere una frase abbastanza esplicativa: “Non è una colpa averci creduto. Non mi sono mai nascosto! Me stesso, sempre! Con pregi e difetti che avete visto. Questo è…”. Insomma, delle parole che lasciano poco spazio a dubbi e che hanno subito allarmato i numerosi fan della coppia. Stando a quanto scritto da Federico, poi, i due si sarebbero lasciati in maniera non proprio pacifica e amichevole.

Il romano, infatti, ci ha tenuto a ribadire di essere sempre stato sincero e di aver creduto veramente in questa storia d’amore. Di conseguenza, in tanti hanno pensato fosse una frecciatina nei confronti dell’ex (?) fidanzata. Da lì, sono piovute diverse critiche nei confronti dell’ex tronista. Diversi utenti l’hanno accusato di non essere coerente e di aver buttato Carola “in mezzo ai lupi”. Questo perché, dopo aver chiesto rispetto e privacy per riflettere e annunciare per bene le cose, ha deciso di pubblicare una storia che che, invece, confermerebbe praticamente la rottura e, inoltre, attaccherebbe in maniera velata l’ex corteggiatrice.

D’altro canto, invece, Carola non si è ancora espressa sulla vicenda. Dopo il post in cui annunciava la crisi, l’ex volto di Uomini e Donne non ha più pubblicato nulla riferente alla delicata situazione, pur continuando ad aggiornare i fan sulla sua quotidianità. Tra foto di libri dell’università e uscite con le amiche, la giovane sembra essere tornata alla sua vita di sempre, lontana da Federico. Non resta che attendere per capire come si evolverà la storia tra i due: si tratta di un addio definitivo o c’è ancora la possibilità di un ritorno? Chissà…