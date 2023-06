UeD, Federico e Carola si sono lasciati? Arrivano brutte notizie

Cosa sta succedendo tra Federico Nicotera e Carola Carpanelli di Uomini e Donne? Sembra proprio che sia in corso una brutta crisi o che effettivamente si siano lasciati. In questi ultimi giorni il pubblico che li segue con passione ha notato che non appaiono più insieme, sebbene siano andati subito a convivere dopo la scelta. Nonostante lui abbia condiviso delle Stories su Instagram ieri in cui dimostra di essere sereno, oggi Carola dà delle brutte notizie ai suoi fan.

La sua sembra una delle classiche risposte che precedono l’annuncio della rottura. Dunque, i fan devono aspettarsi di tutto. “È un momento molto particolare e difficile. Vi prego di rispettare la nostra privacy, Carola Viola”, scrive la Carpanelli sul suo profilo Instagram ufficiale. Una frase, la sua, che lascia di sicuro spazio ai dubbi su ciò che sta accadendo tra loro. Ma non dà comunque delle risposte. Anzi, i fan sono ancora più angosciati di fronte a questo suo intervento, in quanto non viene svelata la verità dei fatti.

Qui parte la rabbia da parte del pubblico, in quanto si tratta di una coppia che è nata in televisione, da cui oggi vorrebbero avere delle spiegazioni al più presto. Certo, questo non vuol dire che i fan ora non debbano portare rispetto a Federico e Carola, che potrebbero essersi lasciati. Questo anche perché l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne conferma che non è un momento semplice.

Fino a qualche giorno fa tutto sembrava procedere per il meglio. I due apparivano insieme sui social network, mostrandosi innamorati e sereni nella loro casa, dove sono andati a vivere insieme dopo la scelta. Eppure a distanza di pochissimo tempo qualcosa pare si sia rotto. In quanto Carola parla al plurale, quanto accaduto riguarda indubbiamente entrambi.

Quindi è facile pensare che Carola e Federico si siano lasciati o che siano in crisi. Per scoprire la verità è necessario attendere una loro conferma ufficiale. La loro è una delle coppie più amate di queste ultime edizioni, se non la più apprezzata. Infatti, la loro conoscenza nel programma di Maria De Filippi ha appassionato tantissimi telespettatori, cosa che con il Trono Classico non accadeva da tempo.

Per questo sono tantissimi i telespettatori che temono che sia arrivata la rottura dopo mesi di relazione e convivenza. Proprio in queste settimane, è arrivato l’annuncio sul divorzio di Isabella Ricci e Fabio Mantovani, un’altra coppia nata nel dating show di Canale 5. I due ex partecipanti del Trono Over si sono separati dopo un anno di matrimonio e solo qualche qualche giorno fa lui ha rotto il silenzio sull’accaduto.