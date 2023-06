UeD Isabella Ricci e Fabio Mantovani: è divorzio, fan scatenati

Isabella Ricci e Fabio Mantovani si sono separati. I due ex volti del Trono Over erano convolati a nozze circa un anno fa, dopo pochi mesi di frequentazione a seguito delle quali avevano deciso di lasciare insieme gli studi Uomini e Donne. I due erano più innamorati che mai, ma da qualche tempo qualcosa sembrava essere cambiato. Ad annunciare la notizia è stata proprio Isabella, la quale ha scritto in una storia Instagram queste parole: “Il 6 giugno mi sono separata legalmente. Quando è troppo bello per essere vero, non è vero”.

Isabella Ricci e Fabio Mantovani si sono lasciati

I gossip riguardo una crisi tra i due circolavano da un po’, dato che da mesi i due non apparivano più insieme da tempo. L’ex dama non ha voluto spiegare le ragione per le quali sono giunti a questa decisione e non ha dato ulteriori dettagli riguardo la vicenda. Tuttavia, dalle sue parole, si può notare una certa delusione, nel vedere finire un qualcosa che sembrava troppo bello da essere vero. D’altro canto, invece, Fabio non ha ancora rilasciato nessuna dichiarazione.

I fan di Uomini e Donne si sono immediatamente scatenati sotto i commenti del post di Isabella. In moltissimi avevano tifato per loor due e sono rimasti molto delusi nell’apprendere la notizia. L’ex cavaliere e l’ex dama erano tra le coppie più amate del programma e i telespettatori non si aspettavano questo risvolto. Numerosi anche i messaggi di supporto e vicinanza per la donna, alla quale sono stati riservati molti complimenti anche per il modo e la riservatezza con cui ha gestito il tutto.

Isabella Ricci e Fabio Mantovani: il loro percorso a Uomini e Donne

Era il 2021 quando Isabella e Fabio si sono conosciuti negli studi di Uomini e Donne. Dopo poche settimane, i due avevano abbandonato la trasmissione per viversi la loro storia lontano dalle telecamere. Dopo meno di sei mesi, i due sono convolati a nozze, esattamente il 28 maggio del 2022, trasferendosi poi insieme a Dubai. Insomma, la loro sembrava una vera e propria favola. Tuttavia, dopo un anno, il sogno si è spezzato e la storia è giunta ufficialmente al termine.