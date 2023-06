UeD news, paura per Isabella Ricci: è sparita. Cosa emerge oggi

C’è tanta preoccupazione per l’ex dama da parte dei fan, in quanto ormai da tempo risulta sparita nel nulla

Che fine hanno fatto Isabella Ricci e Fabio Mantovani di Uomini e Donne? Più che altro c’è preoccupazione sull’ex dama del Trono Over, in quanto era solita pubblicare spesso foto e video sui social network. Ma ormai da diversi mesi è sparita completamente dai radar. C’è tanta preoccupazione per cosa potrebbe essere accaduto a Isabella, che fino a gennaio scorso era una persona molto attiva su Instagram. I fan commentano il suo ultimo post sui social network tutt’ora cercando di ricevere delle risposte.

L’ultima foto della Ricci risale al 17 gennaio 2023, mentre lui ha condiviso un post l’1 gennaio 2023 per l’ultima volta. Dopo di che, il silenzio assoluto da parte di Isabella e Fabio, i quali si sono sposati il 28 maggio del 2022. Sono tanti i telespettatori che nutrivano dei sospetti sulla Ricci, ma molti altri continuano ancora oggi a sostenerla. Proprio loro preoccupati si chiedono che fine abbia fatto. “Sarà successo qualcosa?”, chiede qualcuno preoccupato sotto la sua ultima foto che la ritrae a Dubai.

Qualcun altro afferma di averle scritto in Direct su Instagram, ma di non aver ricevuto alcuna risposta. E ancora c’è chi si dice parecchio preoccupato, perché l’ex dama di Uomini e Donne non si è mai assentata per così tanto tempo. C’è chi fa notare che Isabella potrebbe aver deciso di abbandonare i social network, anche se avrebbe potuto prima avvisare.

Uno degli ultimi commenti è di una fan che si dice certa del fatto che Fabio Mantovani starebbe continuando a usare il suo Instagram, in quanto avrebbe ricevuto da lui risposte. “A chi gli chiede come va risponde tutto bene, però non accenna a Isabella”, si legge. Isabella e Fabio si sono lasciati? Questo il sospetto di molti fan.

“Molto molto strano”, scrive qualcun altro. “Secondo me c’è di mezzo la salute, non si sono lasciati”, questo è uno dei commenti più recente. Infine, un utente proprio in queste ore fa sapere di aver ricevuto un’enigmatica risposta da Isabella: “Grazie per l’affettuoso pensiero”. Nessuna spiegazione o indizio su cosa possa esserle accaduto.

Non resta che attendere un segnale da parte di Isabella Ricci per i fan, i quali sperano che non sia accaduto nulla di grave. Intanto, un’altra ex storica dama è tornata in scena in modo decisamente inaspettato. Pinuccia Della Giovanna diventa una cantante, in quanto a breve uscirà una sua canzone per l’estate!

Uomini e Donne, Isabella e Fabio: dalle polemiche al matrimonio

Isabella Ricci è stata un volto molto discusso del Trono Over. Infatti, l’ex dama in studio ha ricevuto molte critiche da parte di una parte dei telespettatori e di Gianni Sperti. Non solo, Isabella non è mai andata d’accordo con Gemma Galgani e Armando Incarnato. Nel frattempo, la Ricci ha trovato in quello studio l’amore, Fabio Mantovani.

Tra loro la relazione è partita alla grande, tanto che subito ha palesato i loro progetti. La coppia ha deciso di trascorrere metà anno in Italia e metà a Dubai, dove hanno anche acquistato una bella casa! Il 28 maggio 2022 si sono sposati e poi hanno parlato della loro felicità tornando nello studio del programma di Maria De Filippi come ospiti.