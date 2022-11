UeD, Isabella e Fabio tra lussi e comfort: ecco cosa fanno a Dubai

L’ex dama del Trono Over svela la giornata tipo che conducono nella città degli Emirati Arabi Uniti in posti lussuosissimi

Dopo Uomini e Donne Isabella Ricci e Fabio Mantovani si stanno godendo serenamente la loro storia d’amore. La coppia nata nel programma di Maria De Filippi vive sei mesi l’anno a Dubai dove hanno acquistato un attico in cui vivere le loro giornate. La stessa ex dama del Trono Over ha condiviso qualche foto della bellissima dimora e ha anche parlato di recente dell’indipendenza economica che è riuscita ad acquisire negli anni. Oggi in una nuova intervista sul Magazine dedicato al programma, Isabella e Fabio svelano cosa fanno in questi sei mesi l’anno a Dubai.

Ebbene, la coppia del Trono Over si divide tra giornate al mare e passeggiate nei grandi centri commerciali. La Ricci non nasconde la vita lussuosa che sta portando avanti a Dubai a fianco di quello che è diventato suo marito qualche mese fa. Infatti, a maggio del 2022 Isabella e Fabio si sono sposati. Tra loro c’è stato decisamente un colpo di fulmine nel programma di Maria De Filippi. Isabella ha conquistato moltissimi telespettatori, ma spesso ha ricevuto pesanti attacchi dai presenti in studio e da una parte del pubblico che non credeva in lei.

La Ricci è comunque andata avanti per la sua strada e, quando ha capito di aver trovato l’amore, ha lasciato quella famosa sediolina del parterre del Trono Over. Oggi la storia d’amore con Fabio Mantovani sta andando alla grande. Isabella di UeD racconta qual è la loro giornata tipo a Dubai.

“La nostra giornata tipo è al mare: trascorriamo la giornata negli stabilimenti solitamente legati a grandi alberghi, dove si può godere di ogni comfort dalla mattina al tramonto. Sono stabilimenti più cari che in Italia ma comprendono un’accoglienza di un certo tipo: lettino, bevande, cibo e qualsiasi altra esigenza”

A Dubai Isabella Ricci e Fabio conducono una vita di lusso, dove scelgono solo il meglio, senza badare a spese a quanto pare. La coppia del Trono Over non si accontenta di un semplice stabilimento balneare, ma preferisce trascorrere le giornate con ogni tipo di comfort. Ma quando il clima non è dei migliori e non si può andare al mare cosa preferiscono fare?

“Qui è pieno di aree commerciali ricche di negozi, sia di lusso che di marchi locali, dove poter passeggiare e fare un po’ di shopping”

Questo ciò che oggi racconta Isabella. Fabio aggiunge che spesso vanno a cena fuori per assaggiare “i piatti più particolari”. Quando mangiano a casa, è Mantovani a prendere il controllo della cucina: “A casa sono io il re della cucina e amo in particolare cucinare i primi piatti”. L’ex cavaliere si dice grato per aver incontrato la donna della sua vita. In qualsiasi parte del mondo, svegliarsi a fianco di Isabella lo fa sempre sentire a casa.