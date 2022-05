Fiori d’arancio per due ex volti noti del Trono Over di Uomini e Donne: lungo la giornata di sabato 28 maggio 2022, Isabella Ricci e Fabio Mantovani si sono sposati, convolando a nozze. La notizia è stata data dalla stessa ex dama del dating show timonato da Maria De Filippi attraverso un post pubblicato su Instagram. La scintilla tra Isabella e Fabio è scoccata proprio all’interno dello storico programma di Canale Cinque.

La Ricci e Mantovani sono stati colpiti da una sorta di colpo di fulmine negli studi di UeD. Ai due bastò una manciata di settimane per capire che il sentimento provato da entrambe non era una sensazione passeggera, bensì un qualcosa di più profondo. E infatti hanno lasciato assieme il programma, iniziando a frequentarsi assiduamente a telecamere spente. Tutto è filato liscio, con il sentimento che è andato crescendo giorno dopo giorno. Il matrimonio è così stato il passo naturale per coronare la love story.

Per il giorno nuziale, Isabella ha optato per un abito con strascico, maniche lunghe in tessuto leggero e una fantasia variopinta dai toni rosa, bianco e lilla. Fabio ha invece scelto un abito scuro classico, preferendo il papillon alla cravatta. Sotto al post con cui la Ricci ha annunciato la lieta notizia si sono fatti vivi tantissimi fan di Uomini e Donne, che si sono congratulati con lei e il neo marito.

Uomini e Donne, matrimonio di Isabella Ricci e Fabio Mantovani: cerimonia intima

Il matrimonio si è celebrato a Pescantina, comune di circa 17mila abitanti in provincia di Verona. Trattasi del luogo dove vive Mantovani e che Isabella ha apprezzato fin dal primo giorno in cui vi ha messo piede.

La coppia ha scelto di organizzare una cerimonia assai intima, invitando soltanto i familiari stretti e pochi amici. Ovviamente presenti anche i figli dell’ex cavaliere, i quali hanno accolto con entusiasmo la relazione del padre con la Ricci. Con l’ex dama hanno un rapporto di stima e affetto.