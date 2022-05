UeD, Isabella e Fabio: ritorno a suon di stoccate! Tina: lo stylist sbotta

Mentre la Cipollari è in difficoltà con le critiche del fotografo Fabio Nova, la Ricci torna in studio e si accendono le polemiche

Isabella Ricci e Fabio Mantovani tornano a Uomini e Donne per annunciare il loro matrimonio. In realtà, si tratta di una notizia già nota per il pubblico. Infatti, la coppia del Trono Over aveva già rivelato ai fan che presto convoleranno a nozze. In pochissimo tempo sono riusciti a trovarsi e a iniziare una nuova vita insieme fuori dal programma di Maria De Filippi. Il ritorno di Isabella nello studio del dating show, come si poteva immaginare, provoca qualche critica. Ad alimentarle ci pensa Tina Cipollari, la quale fa notare che l’ex dama ha così avuto la sua rivincita.

Infatti, l’opinionista è sempre stata a fianco della Ricci, difendendola a spada tratta. Ma prima di arrivare agli attacchi, Maria commenta la notizia del matrimonio di Isabella e Fabio: “È un bell’atto di coraggio”. La coppia non parla solo di nozze: “Stiamo rivoluzionando tutta la vita. Sei mesi l’anno vivremo fuori Italia, a Dubai”. Queste le parole della dama che fanno felici tutti i fan. Tina si dichiara contenta per loro, anche perché la Ricci è stata molto criticata in studio e “presa di mira, tipo da Gemma, Armando e tanti altri del parterre”.

“La tua è una rivincita”, afferma la Cipollari. In quanto si sente chiamato in causa, Armando Incarnato ovviamente cavalca l’onda. Il tanto discusso cavaliere napoletano precisa che resta della sua idea, sebbene sia felice per loro. “Ma aver trovato l’amore non vuol dire che avesse voglia di visibilità”, dichiara, convinto che Isabella sia stata semplicemente “molto fortunata a trovare un uomo come Fabio”. Riferendosi ad alcune dichiarazioni di lei fuori dal programma, Armando prosegue con le accuse

“Quando è uscita da qua non ha fatto altro che sporcare il programma. Che di interviste ne ha lasciate più di una! Ha parlato male di tutti quando è uscita da qua dentro. Che ci fai qui dentro? Hai sputato dove hai mangiato per quattro mesi”

Isabella Ricci non dà alcuna risposta al riguardo. Le spiace che “in un momento felice tutti quelli che stanno qui intorno non gioiscano con noi”. Detto ciò, lancia la sua ennesima mazzata.

“Sono stata tantissimo criticata da molti personaggi che hanno una ragione di esistere in questo programma. Sono quelli che testimoniano quello che non si dovrebbe essere”

Fabio Mantovani prende prontamente le difese di Isabella con Armando e si lascia andare a una battuta molto forte. Appoggiandosi alle necessità intime di Gianluca, l’ex cavaliere punzecchia Incarnato:

“Tu sei qua da quattro anni, perché non hai avuto relazioni. Mi dispiace per te che da quattro anni non fai l’amore”

Uomini e Donne: Tina chiama chi la veste, Fabio Nova sotto attacco

Fabio Nova è il nuovo cavaliere del Trono Over, che già durante la sua presentazione ha generato non poche critiche. Le sue parole sulle donne con inestetismi e, in particolare, su Tina Cipollari hanno fatto discutere. Nella puntata di oggi si continua a parlarne e l’opinionista non trattiene la sua furia. Scendendo nel dettaglio, l’ex fotografo ammette che sta al gioco e che non vuole offendere nessuno.

Ma ciò che dà fastidio a Tina è il commento che ha riservato al suo vestito: “Fa ca..re”. Così aveva risposto nella puntata andata in onda scorsa settimana. Oggi la Cipollari decide di far entrare in studio lo stylist, che la aiuta a scegliere gli outfit. Si chiama Massimiliano e ha subito un confronto con Fabio.

“Sì, ho un problema a vestire Tina. Ognuno va vestito in base alla propria fisicità. Io credo che su una persona con taglia 38/40, un abito abbia una visione un po’ diversa. Tina è una donna che ha avuto 3 gravidanze, che fa una vita comune. Credo che vada valutata questa situazione. Neanche per darle torto, sarà stato anche un grande professionista. Ma prima di parlare di un lavoro e di tante altre persone, che a lei possano piacere oppure no, credo ci sia una base di rispetto”

Così lo stylist Massimiliano, che entra in studio su richiesta di Tina, affronta Fabio. Quest’ultimo ci tiene a precisare che la sua non vuole essere un’offesa. “Non sono una persona che non rispetta gli altri”, afferma l’ex fotografo. Maria De Filippi fa così entrare gli abiti che solitamente Tina indossa durante le puntate e, questa volta, Fabio non si lascia andare alle critiche, anzi dà voti soddisfacenti.