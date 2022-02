Uomini e Donne, Isabella tuona su De Filippi: accusa e retroscena inedito

L’ex dama del Trono Over si sfoga ancora parlando dei ‘patimenti’ vissuti nello studio di Canale 5 e si percepisce la sua delusione per il mancato sostegno di Maria; confessa inoltre di aver ricevuto un messaggio da Giorgio Manetti

Isabella Ricci non ha affrontato un percorso a Uomini e Donne piacevole. L’esperienza nel programma di Maria De Filippi è iniziata nella passata edizione, durante la quale ha conquistato il pubblico di Canale 5 e i presenti in studio. In effetti, prima di settembre scorso, i suoi commenti erano apprezzatissimi nel corso delle varie puntate. Ma con il tempo la situazione è cambiata, in particolare dopo l’estate. Ha fatto ritorno nel parterre e su di lei c’è stata una pioggia di critiche. Le polemiche non sono mancate e c’è chi ha cambiato pensiero sul suo conto.

I telespettatori hanno iniziato a pensare che Isabella non fosse ciò che si era presentata nell’edizione precedente. Ed ecco che anche Gianni Sperti ha decisamente cambiato la sua idea. La Ricci ha così iniziato a ricevere vari attacchi, che hanno alimentato i sospetti. Ovviamente, gran parte del suo pubblico è rimasta al suo fianco. Ma Isabella sente di non aver ricevuto il sostegno che cercava da parte di Maria De Filippi. In una nuova intervista su PiùDonna, sceglie di raccontare cos’è accaduto durante la sua esperienza.

Ammette che durante la passata edizione, la padrona di casa le dava “molta corda”. Infatti, le chiedeva spesso il suo parere e precisa: “Era molto disponibile nei miei confronti”. A questo punto, dell’intervista, inaspettatamente la dama non esprime un pensiero positivo sulla conduttrice, anzi. Pare che Isabella si aspettasse di ricevere più sostegno da parte della padrona di casa e sembra accusarla di non essere intervenuta nei momenti giusti.

“Dopo l’estate, quando sono stata al centro delle accuse, lei è cambiata e ha concesso loro, tra gli altri a Gianni Sperti, di farmi accuse molto pesanti”

Isabella ha, dunque, notato un cambiamento da parte di Maria con il passare del tempo. E non finisce qui, perché svela un retroscena inedito. I suoi fan ricorderanno quel breve periodo in cui è mancata dallo studio e in tanti avevano iniziato a ipotizzare che la redazione l’avesse ‘fatta fuori’ dal parterre. Oggi la Ricci spiega cos’è davvero accaduto e come mai è comunque tornata a Uomini e Donne.

“Io sono mancata per una settimana perché mi ero stufata. Non mi andava di essere attaccata ogni volta. Poi la persona che mi segue mi ha convinta con la scusa della restituzione di un vestito”

Dopo gli ennesimi attacchi, Isabella aveva deciso di lasciare la trasmissione. Ma una persona della redazione sarebbe poi riuscita a riportarla nello show. E proprio quando è tornata ha conosciuto Fabio Mantovani, l’uomo con cui ora sogna il matrimonio. Come donna all’interno del programma ha sofferto: “Sì, ero molto dispiaciuta. Non mi sono sentita trattata in modo corretto”.

Dalle sue parole si percepisce che non ha proprio un bel ricordo della sua esperienza nella trasmissione di Canale 5. Eppure le anticipazioni ci fanno sapere che con Fabio è tornata in studio come ospite. Nonostante tutto, Isabella Ricci fa appunto notare che nello show “c’è un giorno intorno di persone molto carine”. Inoltre, ci tiene a precisare che la redazione non agevola assolutamente Gemma Galgani: “No, è neutra. Con me sono stati correttissimi”.

E sulla dama torinese dichiara di aver visto da parte sua “atteggiamenti terrificanti, quasi puerili”. Crede che la pativa in quanto è una donna diversa da lei, aggiungendo che la sua vita “non gira intorno agli studi di Facino srl”. In questo caso fa riferimento al fatto che Gemma sia ancora nel programma da 12 anni. A detta sua, non riuscirà neanche a trovare l’amore.

Infine, conclude l’intervista parlando di Giorgio Manetti. Non lo conosce, ma sa che la segue su Instagram. Una volta le ha inviato un messaggio su Direct facendole dei complimenti su una foto. Isabella, però, ha deciso di non rispondergli.