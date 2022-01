Uomini e Donne, Isabella e Fabio si sposeranno. Poi: “In studio? Patimenti”

Isabella Ricci e Fabio Mantovani si sono trovati a Uomini e Donne e non hanno alcuna intenzione di separarsi. La nuova coppia del Trono Over si racconta tra le pagine del Magazine dedicato allo show di Maria De Filippi direttamente dalle Maldive. Sarebbero dovuti rientrare a breve, ma probabilmente allungheranno la vacanza. Ebbene, oggi annunciano che tra i loro progetti c’è il matrimonio! Una bellissima notizia per i fan della dama romana, che a fine percorso ha dovuto affrontare non poche critiche.

Come già si era percepito, i figli di Fabio hanno accolto a braccia aperte Isabella. Lei è felicissima di essere stata accettata da entrambi. Quella che preoccupava un po’ era la più piccola, visto che pare sia molto gelosa del padre. E invece l’ha accolta nel migliore dei modi e alcuni suoi gesti hanno lasciato la Ricci “molto stupita”. Ora la coppia sta pensando a una vera e propria convivenza, ma prima l’ex dama dovrebbe risolvere delle questioni di lavoro. Sarà lei a spostarsi a casa di Fabio in modo definitivo.

E parlando del matrimonio di Angela e Antonio, la coppia ammette di aver trattato questo argomento. “Sì, ci stiamo pensando”, risponde Fabio. Dunque, presto Isabella Ricci potrebbe convolare a nozze! Ma nel programma non è stato tutto rose e fiori per l’imprenditrice romana. Inizialmente era stata accolta da tutti abbastanza bene e ogni sua parola veniva ascoltata con ammirazione.

Trascorso qualche tempo, la situazione è cambiata. In realtà, qualcuno ha cambiato opinione sul suo conto e ha portato avanti una vera e propria lotta per riuscire a sbugiardarla. In particolare, Armando Incarnato. Al contrario di Tina Cipollari, anche Gianni Sperti ha smesso di credere in Isabella. Durante queste situazioni spiacevoli, la Ricci ha trovato un amico, ovvero Marcello Messina.

Parlando della loro amicizia, l’ex dama ammette di aver affrontato momenti sgradevoli.

“A Uomini e Donne era attaccato più o meno dalle stesse persone che attaccavano me. Per me Marcello è sempre stata “una figura” a cui attribuivo gli stessi patimenti che avevo io perché, appunto, è stato spesso messo in mezzo pur non avendo fatto nulla di male, se non ammettere che con Ida le cose non sarebbero potute andare”

Non solo, confessa che si sarebbe aspettata delle scuse da parte di Gianni Sperti il giorno della sua uscita con Fabio, in quanto crede “fermamente” di aver dato conferma del fatto che fosse in studio per cercare davvero un compagno.

Isabella e Fabio dopo UeD: matrimonio sì, ma senza Gemma Galgani

E in questa intervista non può non parlare dei suoi scontri con Gemma Galgani. Quest’ultima, ogni volta che c’è una scelta, non riesce a trattenere la commozione. Alla Ricci è sembrato strano che con la sua uscita ciò non sia accaduto. Intanto, anche la storica dama torinese si lascia andare in una nuova intervista su Uomini e Donne Magazine.

Qui ammette di essere contenta per le ultime due coppie che si sono formate, sia quella di Isabella e Fabio che quella composta da Angela e Antonio. Nonostante ciò, confessa di essere rimasta “un po’ sorpresa” dalla scelta della Ricci. “Sono contenta per loro”, dichiara in seguito la Galgani.

Ma se Isabella la invitasse al suo matrimonio, cosa di cui non è molto sicura, non vorrebbe sembrare ipocrita e la sua risposta “sarebbe un no”. E questo, ovviamente, non sconvolgerà il pubblico, visto che tra Gemma e Isabella non è mai corso buon sangue!