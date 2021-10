Uomini e Donne, Isabella: giù la maschera? La dama asfaltata precipita

Per la Ricci la situazione in studio si mette male e fuori sembra perdere non pochi consensi

Cosa sta accadendo a Uomini e Donne? Per molti ormai la maschera di Isabella Ricci pare essere caduta. Sono diversi i telespettatori che in queste ultime settimane stanno cambiando completamente idea sulla dama, che lo scorso anno registrava non pochi consensi. Ora la situazione si starebbe capovolgendo a causa dei social. Ebbene sì, ancora una volta le piattaforme online attirano i protagonisti di questo programma con ritorni economici. E, in effetti, non c’è nulla di male. Approfittare della propria visibilità per guadagnare qualcosa non è di certo un reato all’interno della trasmissione di Maria De Filippi.

Ma se ciò avviene prendendo in giro il pubblico il discorso cambia. Ed è questo ciò su cui da tempo punta Armando Incarnato. A detta del cavaliere napoletano, Isabella si mostrerebbe di fronte alle telecamere come una persona che non è. Secondo lui, in realtà sarebbe incentrata solo a crearsi una base lavorativa attraverso i social e non a trovare l’amore, come vorrebbe far credere. Armando porta avanti questa tesi con delle prove, secondo lui, inequivocabili. Ciò che fa notare Incarnato è, innanzitutto, che Isabella cercherebbe di portare dalla sua parte il pubblico mettendo in cattiva luce altri partecipanti del programma.

Questo lo farebbe attraverso una fanpage, che in realtà non sarebbe stata creata da un fan, bensì dalla stessa dama. Perché Armando porta avanti questa idea? Tale pagina pubblicherebbe dei video privati dell’azienda di Isabella. Come fa questo fan a essere in possesso di questi filmati? Secondo Incarnato, sarebbe la stessa Ricci a cercare di sponsorizzare il tutto, facendo credere che questa fanpage sia gestita da un fan.

A confermare il discorso di Armando ci pensa Marika. Quest’ultima confessa di aver sentito, in camerino, la dama parlare con chi gestisce questa fanpage al telefono. Non solo, esce fuori che Isabella ha uno staff che ha in mano la gestione del suo account personale. Questo si traduce in: la Ricci sta tentando di fare business con il suo profilo social. E cosa ci sarebbe di male in tutto questo? Gianni Sperti spiega effettivamente cos’è che ‘puzza’ in tutta questa storia.

“È stata la presentazione tua: non ho il profilo social, non sono come le altre. Chi si è sentito giudicato da questo ora te l’ha detto”

L’opinionista a Uomini e Donne fa notare, appunto, che Isabella ha giudicato chi fa business con i social e sta, allo stesso tempo, nel programma. Inoltre, la Ricci continua a lanciare frecciate al riguardo anche nel corso della puntata di oggi, mentre viene accusata. Questa volta critica apertamente Ida Platano.

Ma se vuole crearsi un business con il proprio profilo e crede che non ci sia nulla di male, perché giudica chi già lo fa? “Tu stai giudicando la stessa cosa”, gli fa presente ancora Gianni. Non arriva una risposta concreta alle accuse che le vengono rivolte ed è proprio questo ciò che sta notando il pubblico. L’opinionista continua a criticare l’atteggiamento della dama, asfaltandola.

“Preferisco non rispondere, non è fare dialogo questo. Per quanto ti abbia osannata, questo non è bello. Ti giri verso Maria e dici ‘per me possiamo chiudere qui’. La regia non la gestisci tu. Se gli argomenti della trasmissione non ti piacciono, non sei obbligata a starci. Stiamo parlando di Instagram perché lei ha criticato gli altri prima. Ora dobbiamo restare in silenzio ad ascoltarla?”

Dopo questa registrazione, Isabella non ha preso parte alle due successive, per poi fare ritorno nel parterre settimana scorsa. “Non c’è niente di male. Diventa però spiacevole quando ci si insulta. Noi non andiamo a leggere tutti i vostri like”, dichiara invece Maria De Filippi.