UeD, Angela Paone e Antonio si sono sposati: i dettagli del matrimonio

Trono Over di Uomini e Donne, fiori d’arancio per Angela Paone, 45 anni, e Antonio Stellacci, 60: l’ex dama e l’ex cavaliere sono convolati a nozze lo scorso 17 dicembre anche se la notizia della loro unione è stata fatta trapelare soltanto nelle scorse ore. Tramite delle Stories Instagram, Angela ha infatti reso noto di essersi sposata con l’uomo. I due si sono conosciuti negli studi del dating show di Canale Cinque lo scorso settembre ed è stata passione travolgente. Angela, prima di incontrare Stellacci, aveva avuto alcune frequentazioni con degli uomini del programma timonato da Maria De Filippi, ma nessuna di queste era andata a buon fine. Discorso diverso con Antonio…

Pochi giorni dopo il primo approccio, Angela e Antonio hanno subito capito di essere fatti l’una per l’altro. Così hanno deciso di abbandonare gli studi di UeD, iniziando a viversi lontano dai riflettori e pianificando il matrimonio. E pensare che inizialmente Stellacci ebbe timore di chiedere il numero di telefono dell’ex dama, convinto che fosse una donna troppo impegnativa per lui. Qualcosa poi è cambiato: la scintilla è scoccata durante un ballo in studio, circa 15 giorni dopo l’ingresso nello show di Antonio.

In quel momento è stato rotto il ghiaccio: i due hanno cominciato a vedersi e a scoprirsi reciprocamente, comprendendo di amarsi e di voler progettare il futuro insieme. Ecco quindi il matrimonio celebrato il 17 dicembre 2021. “È stato tutto talmente veloce da averci lasciato quasi interdetti”, spiegava Antonio a Uomini e Donne Magazine, ormai innamorato perso di Angela. Il 60enne parlò di un “disegno del fato”.

Uomini e Donne, Angela Paone e Antonio Stellacci si sono sposati: l’ex dama ha vinto le sue titubanze

Prima di arrivare ai fiori d’arancio, la Paone ha dovuto affrontare e vincere titubanze e paure. Temeva che andandosene dal programma di Canale Cinque sarebbe venuta meno la protezione che la trasmissione offre. Altrimenti detto aveva il timore che la love story con Antonio, senza il supporto dei riflettori del dating show, potesse scemare in fretta. Invece, e per fortuna, non è andata così. La coppia non solo ha resistito ma ha prosperato. Così Angela si è pronunciata in tempi non sospetti: