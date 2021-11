Uomini e Donne, Angela e Antonio annunciano matrimonio e figlio insieme

La nuova coppia del Trono Over ha appena lasciato il programma di Maria De Filippi e confessa di avere in programma importanti progetti di vita

Angela Paone e Antonio Stellacci dopo Uomini e Donne stanno vivendo la loro magica storia d’amore. Si sono conosciuti proprio durante questa edizione del programma di Maria De Filippi e tra loro è scoppiata subito la scintilla. Inizialmente, l’ex cavaliere 60enne aveva notato Angela, ma non ha chiesto il numero in quanto credeva fosse una persona molto impegnativa. A dichiararlo è lui stesso in una nuova intervista sul Magazine dedicato alla trasmissione, dove parlano anche dell’eventualità di avere un figlio insieme e di matrimonio!

Il momento perfetto per avvicinarsi alla Paone è stato durante un ballo in studio, a due settimane dal suo arrivo nel programma. Ma è stata la loro seconda telefonata a cambiare tutto. Ed ecco che il 17 settembre sono poi usciti insieme per la prima volta. “È stato tutto talmente veloce da averci lasciato quasi interdetti”, dichiara Antonio. Secondo quest’ultimo sarebbe proprio “un disegno del fato”, proprio perché il 17 settembre corrisponde a un anno dopo che Angela ha chiuso la storia con quello che è stato il grande amore della sua vita.

Hanno compreso quasi subito che da quella trasmissione sarebbero usciti insieme, ma “farlo immediatamente sarebbe stato prematuro”. Se lei avesse seguito il suo istinto avrebbe lasciato il programma con lui già dopo la loro prima uscita. Il tutto è accaduto “senza passare dal contatto fisico”, come già avevano detto in studio. Angela e Antonio si sono baciati due settimane dopo il primo appuntamento. Oggi la loro storia procede a gonfie vele. Dopo aver abbandonato il programma, la Paone sentiva comunque qualche timore.

“Uomini e Donne è un programma che protegge le persone e le coppie che fanno un percorso al suo interno, e avevo paura che senza questa protezione la cosa potesse scemare, soprattutto a causa della lontananza, ma così non è stato”

Antonio ha subito fatto la conoscenza dei genitori dell’ex dama 45enne ed è andato tutto per il meglio. Invece, Angela non ha ancora avuto modo di conoscere i figli di lui, che comunque sono al corrente della loro love story. In particolare, il più piccolo non vede l’ora di conoscere la Paone. Ora è arrivato il momento per loro di pensare alla convivenza.

Probabilmente inizieranno questa nuova fase della loro vita ad Ariano Irpino, dove vive Angela. Lui è disposto a trasferirsi, anche perché i figli sono grandi e la distanza da Roma, città in cui attualmente risiede, non è poi così lontana. E il ‘ti amo’ è già arrivato? Ebbene sì, la sera prima di lasciare il programma: “È successo durante una notte che per entrambi è stata molto importante”.

Per Angela e Antonio di UeD potrebbe presto arrivare una grande novità. Entrambi sognano di avere un figlio insieme! L’ex dama del Trono Over non ha mai nascosto il suo desiderio di maternità e oggi crede che Stellacci potrebbe regalarle la possibilità di essere madre. “Non escludiamo di poter avere un figlio insieme”, confessa lei.

Ne hanno parlato la sera che hanno lasciato il programma “durante una notte d’amore meravigliosa”. Il pensiero è arrivato in modo spontaneo “dal desiderio e dalla voglia di voler concretizzare un sentimento così travolgente”. Tra loro è nato davvero qualcosa di speciale che li lega, tanto che Angela Paone non crede di essersi mai innamorata così nella sua vita.

Pertanto, hanno anche parlato di matrimonio! Ebbene sì, oltre il figlio, Angela e Antonio sognano di convolare a nozze. Hanno pensato a una cerimonia con pochissimi invitati: solo loro e due testimoni. Non resta, dunque, ora che attendere per avere ulteriori aggiornamenti al riguardo!