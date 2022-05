Finisce al centro del caos a Uomini e Donne il nuovo cavaliere di questa edizione Gianluca. Quest’ultimo aveva già generato qualche sospetto durante la scorsa puntata, quando la sua conoscenza con Sara Zilli stava iniziando. In particolare, a generare dei dubbi nella dama è stata la propensione di lui a conoscere Gloria, di diversi anni più giovane di lei. Addirittura quando Maria De Filippi gli ha chiesto con chi avrebbe ballato tra le due, Gianluca ha fatto il nome della giovane dama. Questo ha portato Sara a lasciare il centro studio e a tornare al suo posto.

Oggi Gianluca del Trono Over torna al centro studio e Sara racconta di averlo sentito solo qualche volta dopo quanto accaduto. La Zilli appare ancora abbastanza delusa e non è disposta a mettere da parte la sua dignità. A un certo punto del confronto, durante il quale siedono al centro studio anche Stefania e Alberta, Maria riporta un racconto fatto alla redazione. Scendendo nel dettaglio, fa sapere che Sara ha raccontato che, durante le loro uscite, Gianluca ha spesso parlato delle sue “necessità” e “abitudini” intime!

In particolare, ha rivelato proprio dei numeri a Sara, che l’hanno fatto insospettire. Maria De Filippi a Uomini e Donne dimostra subito di avere anche lei dei sospetti su Gianluca. Fa notare che “è curioso” il fatto che un uomo esca a cena con una donna e le metta in chiaro le sue abitudini di letto. “Tutta la sera avete parlato di qualità e quantità necessaria perché lui stia bene”, afferma Queen Mary.

Non solo, la padrona di casa si dice “molto colpita” dai numeri svelati da Gianluca a Sara. Gianni Sperti e Tina Cipollari sono molto curiosi di scoprire quante volte il cavaliere sentirebbe la necessità di fare l’amore al giorno. Inizialmente la Zilli non vuole rivelare altro pubblicamente e poi, come per mettere fine a questa curiosità, dice un numero, il 3. Potrebbe essere casuale e non corrispondere ai numeri svelati da Gianluca.

Infatti, la dama ammette di non voler svelare la verità. Si scopre che anche con Alberta ha parlato di queste sue abitudini, mentre con Stefania no. “Non è una necessità, c’è a chi non piace”, spiega Gianluca, che appare visibilmente in difficoltà! E sono questi numeri ad aver insospettito non poco Sara Zilli. Maria spiega l’ipotesi della dama.

Visto che ha queste “necessità e abitudini”, tenendo conto del fatto che non è scoppiata la passione con nessuna delle dame, potrebbe avere “delle frequentazioni al di fuori del programma”. La situazione si fa ancora più tesa per Gianluca, in quanto interviene Biagio Di Maro. Quest’ultimo confessa di sapere alcune cose spiacevoli sul collega.

Quest’ultimo abiterebbe nella stessa zona in cui vivono gli zii di Biagio. Una persona, di cui Di Maro fa anche nome e cognome, gli avrebbe raccontato fatti poco carini.

“So chi è, cosa fa e come si muove. Questo vizio ce l’ha con tutte le donne. Non mi fare dire nomi e cognomi. A chi porti nella casa? Non sei un uomo che rispetta le donne. Ti piacciono le donne giovani e anche le ragazze, lo posso confermare. So quello che dico. Se ti alzi e te ne vai, fai più bella figura, prima che escano fuori altre cose”

Biagio appare molto sicuro delle sue affermazioni, anche perché riporta il nome del quartiere e la persona che gli ha riferito tutto. Ovviamente, il programma ha fatto sì che i telespettatori non sentissero queste informazioni private. Per il resto, il pubblico ha modo di sentire tutto e, per la prima volta, sente di dover credere a Di Maro.

Maria ironizza sulla situazione, ridendo e scherzando su quanto sta uscendo fuori. Ultimamente, la conduttrice non vuole trattenere i suoi punti di vista, come accaduto ieri con Riccardo Guarnieri.

“Cioè nel quartiere si sa che lui… capito? Tutte le signore del quartiere lo conoscono per queste sue prestazioni. Ma si scoprono delle cose…”

E non finisce qui, la De Filippi si mette a confronto con Sara di fronte a Gianluca: “Anche io ho 60 anni come Sara, con me ci usciresti”. Perplesso, il cavaliere risponde di sì. “Cosa cambia tra me e lei? Sono i soldi che cambiano? Abbiamo la stessa età io e lei”. La risposta di lui genera ancora più malumore: “Fisicamente c’è chi se li porta meglio”.

Sia Sara che Maria ci scherzano su, mentre Alberta ammette di aver capito che “è molto bugiardo” durante la loro ultima uscita.