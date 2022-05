UeD, Riccardo nella bufera: Maria svela finalmente cosa pensa di lui e Ida

I riflettori di Uomini e Donne sono tutti puntati su Riccardo Guarnieri e Ida Platano. In molti scommetterebbero su un ritorno di fiamma. Ma c’è chi è già certo che da parte del cavaliere tarantino non ci sia un reale interesse di riprendere la storia. Invece, Ida appare più raggiante che mai dopo il ritorno in studio del suo ex fidanzato. I suoi occhi e i suoi atteggiamenti fanno pensare che da parte sua ci sia ancora un grandissimo sentimento. Infatti, al contrario di lui, la Platano ha sempre sottolineato di non avere alcuna intenzione di costruire con lui un’amicizia.

Oggi Maria De Filippi svela qual è il suo punto di vista e non è per nulla positiva su Riccardo Guarnieri. Determinati comportamenti, a detta di molti, dovrebbe evitarli visto che è chiaro a tutti che Ida potrebbe tornare a sognare in un loro ritorno. Addirittura, interviene Tinì: “Lei deve saperlo che tu non sei interessato”. La parrucchiera bresciana, in questo caso, difende Riccardo e fa presente che lui è stato chiaro.

Tina Cipollari, però, non ci sta. L’opinionista di UeD è fortemente convinta che Ida sia ancora sotto un treno per il Guarnieri, che invece non avrebbe le sue stesse intenzioni.

“Quando si sveglierà da questo incantesimo lei andrà ancora più sotto. Ogni tuo gesto, ogni tua parola…”.

A questo punto, Maria manda in onda un confronto avvenuto sotto le telecamere tra Riccardo e Ida dopo la registrazione precedente a questa. Il Guarnieri continua a scherzare e, a tratti, appare anche geloso della nuova conoscenza di lei con Marco! La De Filippi, quando il filmato finisce, dice la sua sull’atteggiamento del cavaliere.

“Guarda, posso dirti che le ultime parole erano un po’ fuori luogo? Cioè Riccardo, tu non sei scemo giusto? Quando giochi sul fatto dicendo ‘Avrei giurato che Marco rimanesse’. Non penso ci sia malizia, ma… Lei infatti ti chiede ‘Perché mi parli di lui?’, sottotitolo: ‘Sei geloso?’. Ma tu Riccardo non sei geloso, sei infastidito! Se lei uscisse con Marco proveresti fastidio o possesso?”

È chiaro che Maria De Filippi non approvi il modo di fare di Riccardo, che starebbe giocando con Ida consapevole di non essere più interessato a lei. Non solo, è anche cosciente del fatto che lei lo sia ancora, invece. Oltre questo, la padrona di casa crede che da parte sua ci siano solo fastidio e possesso nei confronti della Platano.

Infatti, gli fa notare che in altre sue conoscenze si è notato questo lato. Si riferisce al fatto che si è detto pentito di aver chiuso con Gloria, solo dopo averla vista voltare pagina. Per difendersi, il Guarnieri si dice pronto a interrompere subito questo rapporto con Ida, ma solo se fosse lei a chiederglielo. Maria è sempre più sicura che per la Platano non è ancora finita.

La dama bresciana resta in silenzio, valutando ciò che sta accadendo. Non smentisce e non conferma. E come si suol dire, chi tace acconsente. Interviene Saverio, che riceve non pochi applausi sui social network da parte dei telespettatori. “Tu stai recitando. Tu ce l’hai in pugno, tu stai giocando”, così l’anziano cavaliere accusa Riccardo.

“È il modo di giocare che avevo anche in passato”, afferma invece il Guarnieri. Ma le sue parole oggi infastidiscono ancora Maria. Già durante la scorsa puntata, ha chiesto la versione della redazione sul racconto fatto dal cavaliere. “Sei grande maggiorenne e vaccinato, la misura del dopo rapporto la sai trovare no?”, prosegue la conduttrice.

“Devi aspettare, non è pronta dal rapporto che tu vorresti avere non oggi. Lei ti vive in un altro modo quando ti avvicini a lei”, attacca invece Armando Incarnato. Secondo Tina da parte di Ida Platano ci sarebbe “un innamoramento vero e proprio”. Dopo di che, affossa Riccardo: “Ma a chi la vuoi dare a bere sta barzelletta? Con sto disco tutte le settimane!”.

A questo punto, la De Filippi chiede a Riccardo se sarebbe felice di vedere Ida aprirsi sui suoi sentimenti. Lui risponde di sì e la domanda della padrona di casa sorge spontanea: “Se lei non ti interessa perché si dovrebbe aprire scusami?”. Lui sembra aperto a un rapporto di amicizia, al contrario della dama. Non solo, vorrebbe affrontare questo discorso per capire ciò che c’è oggi.

Riccardo spiega che sarebbe contento di vedere Ida tirare fuori ciò che ha dentro “per rispetto nei suoi confronti”. Invece, Tina è certa che stia cercando di incitarla a dire che lo ama ancora. “Vergognati”, tuona l’opinionista. E Maria non si ferma.

“Lo può tirare fuori con chi vuole lei, con suo figlio, con una sua amica, perché lo deve tirare fuori qua? Ma scusami lei ti ha detto ‘Io non voglio con i miei ex un rapporto di amicizia’. Non capisco cosa vai cercando! L’unica cosa è avere un ‘non rapporto’. Due persone si possono volere bene anche da lontano. Riccardo non hai 10 anni su!”

Riccardo non raccoglie consensi. Un po’ tutti sembrano condividere le parole di Maria.

“Non dovresti avere un turbamento, dovresti essere felice per lei che sta bene con Marco. Quando tu dichiari di volerti rapportare a lei come un amico non è vero. Oppure è vero, ma cosa fa lei con Marco non te ne deve fregare. Fai pensare che anche lei ti piace”

Il Guarnieri conferma esplicitamente di non provare più alcun interesse amoroso per Ida.

Riccardo furibondo perché Ida ne esce bene e lui ne esce malissimo, il suo ego è a pezzi. Scontato che non finirà qua #uominiedonne — TeleMenoMeno (@MenoTele) May 9, 2022

Intanto Riccardo ha fatto parlare di sè tutta la puntata perciò ha raggiunto parte del suo obiettivo da manipolatore qual è. Pure Maria ci è cascata #UominieDonne — ☯︎????????????????????????????????????????✿❀✾❁ (@ilmiosubconscio) May 9, 2022

Marco che deve pure consolare Ida, mentre lei analizza ogni parola di Riccardo per trovare un appiglio e pensa a come potrà scaricare il primo fra un decina di giorni… è fortissima ???? #uominiedonne — katelynn ????‍♂️ (@osarieme4) May 9, 2022