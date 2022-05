UeD news, Ida sostituisce Gemma? Parla lei. La redazione gela Riccardo

Ida Platano sta prendendo il posto di Gemma Galgani a Uomini e Donne? La dama torinese è sempre più nell’ombra e Tina Cipollari sembra non aver più quella voglia di prima di attaccarla. Nel mirino della famosa opinionista c’è ora, soprattutto, la parrucchiera bresciana. In una nuova intervista sul Magazine dedicato al programma di Maria De Filippi, la stessa Ida parla di queste supposizioni sul suo ruolo in studio. Innanzitutto, afferma che non sapeva si parlasse così tanto di lei, anche perché non si è mai sentita al centro dei riflettori.

Non solo, sfrutta questa occasione per rispondere alla domanda: Ida è rifatta? Per quanto riguarda la chirurgia estetica, la Platano precisa di non aver fatto nulla al viso, solo un filler alle labbra. Oltre questo, come ha fatto anche Riccardo Guarnieri nella sua intervista, ci tiene a sottolineare che tra loro non c’è stato alcun contatto in questo anno, prima del ritorno di lui in trasmissione. Non manca l’attacco a Tina Cipollari: “Rispondo che mi ha mancato di rispetto, e per me il rispetto è fondamentale. Soprattutto quando mi ha dato della donnetta”. Ma sta prendendo davvero il posto di Gemma?

“No, non mi sento così. Anzi, preferisco che le cose le dica a me piuttosto che alla mia amica. Se devo prendermi una palata di… ecco, preferisco essere io l’obiettivo al posto di Gemma. Questo posso dire. Non mi sento vittima di questa cosa, ma va bene se se la prende con me invece che con lei”

Dunque, Ida Platano non sente di essere la ‘sostituta’ di Gemma Galgani con Tina. Ovviamente, da amica, preferisce prendersi lei gli attacchi, piuttosto che lasciarli alla dama torinese. Oggi la parrucchiera di Brescia si immagina da qui a cinque anni con un altro figlio. La parrucchiera bresciana è madre già di uno splendido bambino, Samuel. Chiaramente sogna di avere anche un uomo al suo fianco nel suo futuro.

Uomini e Donne, Riccardo Guarnieri sotto accusa in studio

Intanto, a UeD Ida sta mandando avanti la sua conoscenza con Marco. La Cipollari, oggi in puntata, le dà ancora della bugiarda. L’opinionista è convinta che sia ancora innamorata di Riccardo. Della stessa opinione è Alessandro Vicinanza. In particolare, quest’ultimo accusa il cavaliere tarantino di aver fatto ritorno nel programma nel momento in cui gli conveniva di più.

Alessandro pensa che Riccardo sia tornato nello show di Maria De Filippi non appena ha visto che Ida stava andando avanti. A questo punto, si apre un momento che il pubblico ha trovato abbastanza imbarazzante per il Guarnieri. Il suo obbiettivo è quello di dimostrare che non è tornato correndo, come invece sostiene Vicinanza.

“Io sono venuto correndo? Vero che ho detto di no? Non mi piace parlare di queste cose, perché possono essere anche private. Potevo tornare anche prima. Non mi sembra il caso di parlare di queste cose. Non è che sono venuto correndo. Sono cose che sapevamo noi”

Si apre così un botta e risposta tra De Filippi e Riccardo. “Non c’è nessun segreto”, fa presenta Maria. “Sì, ma sono cose nostre”, risponde invece il cavaliere. A questo punto, la padrona di casa mette le cose in chiaro: “Ma di nostro c’è poco, sinceramente. Può essere di tutti Riccardo!”. Non si arriva a una conclusione ed entra in scena chi, della redazione, ha parlato con Riccardo del suo ritorno.

Viene fatto sapere che il Guarnieri è stato chiamato dalla redazione perché in studio si parlava ripetutamente di lui con Ida. E Riccardo fa notare che, in questa occasione, sarebbe potuto tornare, ma non l’ha fatto. La redazione, però, precisa che lui era stato solo invitato per rispondere alle dichiarazioni fatte sul suo conto. Il cavaliere fa presente, invece, che non sapeva a cosa avrebbe dovuto dare una risposta.

“No, te l’abbiamo spiegato. L’invito era relativo all’argomento per cui si parlava. Tornare per quel motivo, te l’avevo detto specificamente. Successivamente ci siamo sentiti per altri motivi. Poi, alla fine di una lunga telefonata, mi hai detto che ti faceva piacere tornare”

Si scopre così che è Riccardo Guarnieri che ha chiesto alla redazione di poter tornare. Nonostante questo, il cavaliere resta sicuro nella sua posizione, rammaricato per aver dovuto dare spiegazioni ad Alessandro. “Non sono venuto correndo come diceva lui, sono infastidito di aver parlato di cose private, per dare spiegazioni”, dichiara, parlando con Maria.

Alla fine, la redazione non ha smentito del tutto Riccardo. Ciò che non torna al pubblico è altro.

Gente che viene botolata da una settimana all'altra senza neanche una spiegazione, Riccardo invece continua dopo mesi a sentire la redazione "per cose nostre" anche dopo aver confessato di aver tirato per le lunghe con Roberta per accumulare followers #uominiedonne — TeleMenoMeno (@MenoTele) May 6, 2022