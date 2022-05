Uomini e Donne, Riccardo si espone su Federica Aversano! Le sue parole

In una delle recenti puntate di Uomini e Donne, è uscito fuori che Riccardo Guarnieri a casa – ancora prima del suo ritorno – era rimasto colpito da una donna che si trovava nel programma. Maria De Filippi non ha fatto nomi, ma ha fatto presente che si trattava di una persona che non fa più parte della trasmissione. Ebbene oggi a svelare l’identità di questa donna è lo stesso cavaliere tarantino: si tratta di Federica Aversano! L’ex corteggiatrice di Matteo Ranieri ha colpito l’attenzione nel parterre dei cavalieri. Infatti, Riccardo non è il primo a esprimere un interesse verso di lei.

Durante la scelta di Matteo Ranieri, si era esposto Alessandro Vicinanza, che ha poi ricevuto un bel due di picche. In una nuova intervista su Uomini e Donne Magazine, Riccardo svela cosa sta accadendo nel suo percorso. Innanzitutto, come fa anche Ida Platano, ci tiene a precisare che in questo anno in cui è stato lontano dalla trasmissione non si sono mai sentiti. Si è parlato di un presunto accordo tra i due, ma entrambi precisano che non c’è stato alcun contatto tra loro. Il Guarnieri ha rivisto Ida, per la prima volta dopo tanto tempo, quando è rientrato nel programma.

“Se non fosse stato così l’avremmo detto senza problemi”, afferma oggi Riccardo. Non hanno, però, ancora parlato in privato a quattr’occhi, come lui avrebbe voluto. “Di fronte a me vorrei trovare una persona disponibile a parlare ma anche serena: in questo momento la vedo un po’ altalenante”, dichiara il cavaliere. Lui stesso ammette che non è ancora chiaro ciò che pensa e prova Ida, in quanto “non si sta aprendo”.

Per tale motivo, non vorrebbe fare un passo falso. Non sa se Ida provi ancora qualcosa per lui, visto che non risponde mai esplicitamente a questa domanda nello studio di UeD. Al momento, da parte sua c’è solo affetto, poiché legato al ricordo che ha della loro storia d’amore. Intanto, Riccardo Guarnieri crede di essere “forse troppo frettoloso” a chiudere la conoscenza con Gloria.

Ha voluto mettere un freno nella loro frequentazione quando ha notato che lei era “troppo presa”. Stava benissimo con lei, ma ha notato che “si faceva molto influenzare da alcune cose che venivano dette in studio”. Un po’ rimpiange questa scelta di chiudere con Gloria la conoscenza. La donna che vorrebbe al suo fianco somiglia più a Gloria che a Maria Grazia, con cui ha anche deciso di mettere la parola fine alla frequentazione.

“Ma forse l’ho capito tardi… ho sbagliato”, confessa oggi Riccardo. Potrebbe, così, presto tornare sui suoi passi e riprendere la loro conoscenza. Ha notato, inoltre, che “da donna intelligente qual è” Gloria ha subito compreso che tipo di rapporto c’è oggi tra lui e Ida.

“La donna che sarà al mio fianco deve essere tanto sveglia da non essere gelosa di Ida e del rapporto sereno che abbiamo recuperato, e che magari tra qualche tempo diverrà amicizia”

Ma che fine ha fatto l’anello di fidanzamento che aveva regalato a Ida Platano? Riccardo ammette di non averlo più, ma giura (ridendo) di non averlo regalato a un’altra. Ed ecco che finalmente svela il suo interesse per Federica Aversano.

“La trovo bellissima, mi piaceva molto il suo neo sul labbro e anche caratterialmente mi ha colpito: da casa percepivo tutte le sue paure e le comprendevo”

Cosa ne penserà l’ex corteggiatrice di Matteo Ranieri? I suoi fan sognano il suo ritorno nel programma, ma come tronista. Non è mai stato escluso che potrebbe tornare come dama del Trono Over, visto che anche Alessandro Vicinanza aveva rivelato il suo interesse.

A quest’ultimo, però, ha più volte regalato un bel due di picche. E chissà, magari con Riccardo Guarnieri potrebbe accadere il contrario! Federica Aversano aveva anche avuto un piccolo scontro con Ida Platano in studio.