UeD, Matteo Ranieri: Ida si intromette e Federica la asfalta alla grande

Breve battibecco tra Ida Platano e Federica Aversano a Uomini e Donne. La discussione prende inizio quando si sta parlando del percorso di Matteo Ranieri, che dopo aver affrontato delle situazioni di disagio, prosegue con le sue conoscenze. Sta uscendo con Federica e Valeria Cardone. Nelle sue ultime esterne, a distanza di due giorni, ha baciato entrambe e da parte della Aversano non è arrivata chissà che reazione. Ed è questo su cui Ida si impunta. A detta della dama di Brescia dovrebbe lasciarsi di più andare, ma la corteggiatrice reagisce male a questo suo intervento!

Innanzitutto, Federica lascia il centro studio e torna a sedersi dopo aver sentito Matteo scegliere Valeria per un’eventuale esterna immediata. Ida le dà un consiglio, ma per il momento finisce qui. Maria De Filippi sembra essere davvero interessata alle reazioni della Aversano, tanto che cerca sempre di farla riflettere. La padrona di casa pare credere molto in lei e oggi le fa notare che si sta controllando nelle sue reazioni, non tanto per se stessa quanto per Ranieri. In passato hanno avuto non pochi distacchi a causa anche della sua impulsività.

Mentre parla con Federica, Maria tira in ballo la conoscenza di Ida e Alessandro Vicinanza. Già ieri si era intuito il disappunto della conduttrice, che ora palesa il suo parere. A detta della padrona di casa, dopo un mese, una persona comprende se è davvero interessata all’altra. Si può percepire subito se una persona ti piace oppure no. Al contrario, a distanza di diverse settimane, Alessandro è ancora titubante.

Ma a Ida sembra non interessare la risposta di Vicinanza. Infatti, alza la mano e chiede la possibilità di parlare con Federica. “Non ho niente contro di te figurati, ma io mi sarei arrabbiata da morire”, dichiara la Platano dal parterre delle dame. Di fronte a questo intervento, la Aversano si sente toccata e decide di asfaltare la parrucchiera di Brescia, conquistando l’applauso da parte del pubblico a casa.

“Siediti tu qua, però con il mio sedere! Tu faresti così? Io con Alessandro farei diversamente. È facile parlare da dove sono io eh o no?”

Ida resta stizzita di fronte alla forte risposta di Federica. Probabilmente non si aspettava che la corteggiatrice avrebbe accolto così il suo consiglio. I telespettatori sui social commentano facendo notare che la Platano, si ritrova sempre in turbolente situazioni sentimentali, sarebbe l’ultima che può dare consigli. Solo qualche minuto prima Ida stava piangendo per la situazione vissuta con Alessandro, tra gli attacchi di Tina Cipollari e le riflessioni di Gianni Sperti. La Aversano non si ferma qui.

“La reazione è la tua, non è la mia! Capisci? Che ne sai? Troppo superficiale dire così. Anche io lo posso dire di te, ma non lo dico”

Una vera e propria stoccata quella che Federica oggi riserva a Ida! Anche lei avrebbe da ridire sul suo atteggiamento con Alessandro, eppure non lo fa. Prima di mettere fine a questo battibecco, la Platano fa notare che forse Matteo si aspettava da lei un’altra reazione. La corteggiatrice non perde tempo e anche su questo punto ha la risposta pronta per la dama di Brescia.

“Ma ritorniamo sempre là! Se lui si aspetta, io faccio quello che si aspetta lui non quello dico io”

Uomini e Donne: anche Gianni Sperti asfaltato da una corteggiatrice

Gianni Sperti ci tiene a dire la sua e consiglia alla Aversano di non trattenersi con Ranieri, facendole notare che quello di Ida non era un consiglio contro di lei. “Se ti vuoi arrabbiare fallo”, dichiara l’opinionista. Non solo, Gianni crede che il tronista dovrebbe preoccuparsi, invece, della reazione di Valeria che è stata più misurata. Ebbene, anche la Cardone non se ne sta zitta.

“Io sono diversa da lei. In primis, non mi trattengo, quello che mi sento di fare faccio. In questo momento mi sarei offesa se la loro esterna fosse stata dopo la nostra. Mi sono tranquillizzata. Non voglio che Matteo si preoccupi per me. Deve preoccuparsi di quello che sento. Io sono me stessa! Oggi o domani usciamo da qua, lui deve conoscere me non un’altra persona”

