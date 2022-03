Uomini e Donne, Ida e Alessandro: ora Maria De Filippi si espone e stronca

Ancora caos per Ida Platano e Alessandro Vicinanza a Uomini e Donne. La parrucchiera di Brescia sembra non trovare pace all’interno del dating show di Canale 5 e questa volta decide di esporsi Maria De Filippi. Solitamente, la conduttrice spiega il punto di vista di entrambi per cercare di rendere chiara la loro situazione. Nella puntata andata in onda oggi, ‘Queen Mary’ sembra prendere totalmente le difese di Ida e schierarsi contro Alessandro. Non riserva al giovane cavaliere un vero e proprio attacco, ma dalle sue parole si intuisce il disappunto.

Ancora una volta, Ida e Alessandro si lasciano andare a una furiosa lite al centro dello studio, con tanto di lacrime e urla. A complicare la situazione ci pensa Tina Cipollari, che da tempo va contro la Platano, paragonandola spesso a Gemma Galgani, che sembra essere nell’ombra. L’opinionista crede che la dama di Brescia sia pesante e che pretenda troppo dai cavalieri che si ritrova di fronte. Di recente ha anche espresso il sospetto che Ida potrebbe non aver mai dimenticato Riccardo Guarnieri.

Pertanto, non crede che le critiche che la Platano fa ad Alessandro siano fondate. Invece, Gianni Sperti prende le parti di Ida, anche se la scorsa settimana l’aveva rimproverata. L’ex ballerino crede che Vicinanza dovrebbe essere più chiaro, in quanto la dama sente la necessità di avere delle certezze da parte di chi le sta di fronte. Alessandro, però, continua a dichiarare di provare dei sentimenti, a cui non riesce a dare un nome.

A dire la sua ci pensa anche Alessandro Rausa del Trono Over. Il 91enne balla con Ida e poi le dà un saggio consiglio: “Forse è meglio che la trovi fuori una persona e non qua”. Intanto, la Cipollari non si ferma e continua a colpire la Platano, tanto che Maria le dice “basta”. Anche Gianni Sperti cerca di bloccare la furia di Tina, che si scaglia contro il pubblico per gli applausi.

A un certo punto, finisce per scoppiare Armando Incarnato, che spesso prende le difese della dama e lo fa pure stavolta. Il cavaliere napoletano si dice stufo di difenderla per poi vederla nuovamente cadere tra le braccia della stessa persona. “Mi sono scocciato di intervenire e tu stai lì. Ti devi dare anche tu una mossa e basta però Ida”.

Tina, infatti, è convinta che la Platano in realtà continuerà a provare a far andare avanti la frequentazione con Alessandro, nonostante le loro divergenze. Una nuova dama del parterre del Trono Over interviene e accusa Vicinanza di non essere chiaro e di essere invece un po’ egoista. “Provo dei sentimenti, ma non lo posso definire amore. Non si può programmare”, dichiara il giovane cavaliere.

Ed è a questo punto che la De Filippi appare con lui stizzita, tanto che lo stronca: “Tu non sei innamorato e basta. Non c’è nessun programma, è la realtà!”. Il tono della conduttrice fa percepire che non è più così tanto convinta di Alessandro, come lo era fino a qualche puntata fa.

Uomini e Donne, Maria De Filippi fa una sorpresa a Matteo Ranieri

Subito dopo Ida, è il turno di Matteo al centro studio. Ha portato in esterna sia Federica Aversano che Valeria Cardone. Alla prima ha deciso di presentare il suo cane Bruce. Dopo aver mandato in onda questa esterna, Maria chiede a tutti di aspettare e si reca quasi dietro le quinte. Ed ecco che fa entrare in studio, con il guinzaglio, Bruce.

Quest’ultimo corre subito da Matteo e inizia a leccarlo ovunque, saltando felice. Saluta un po’ tutti, ma torna sempre tra le braccia del Ranieri. La De Filippi cerca anche un avvicinamento con il cane, appoggiandosi a terra sulle ginocchia.