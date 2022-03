Uomini e Donne, Ida Platano messa all’angolo: anche Gianni la demolisce

Il pubblico a casa applaude a ciò che è accaduto a Ida Platano nello studio di Uomini e Donne. La puntata andata in onda oggi ha visto la dama del Trono Over in serie difficoltà, al punto che si è ritrovata a voler abbandonare la scena e a recarsi dietro le quinte. Anche Gianni Sperti questa volta si è schierata contro di lei, facendole notare ciò che un po’ tutti pensano. La sua conoscenza con Alessandro Vicinanza non procede affatto bene. Ancora una volta, Ida non riesce ad accettare alcuni lati caratteriali dell’uomo che ha di fronte ed è come se iniziasse una nuova ‘guerra’.

Tentando di capirla, sicuramente è alla ricerca di certezza. Si tratta di una donna che ha sofferto molto per amore. Dopo la fine della sua storia d’amore con Riccardo Guarnieri, si è fatta aiutare da uno psicologo per superare i suoi tormenti. Molti, tra cui anche Tina Cipollari, sono convinti che in realtà Ida non abbia mai superato tutto questo e che non sia effettivamente pronta ad andare avanti. Proprio per le continue delusioni che Ida oggi non riesce a riporre troppa fiducia in qualcuno. Le sue ultime frequentazioni, come quella con Marcello Messina e Diego Tavani, sono naufragate in modo abbastanza turbolento.

Certo, che una conoscenza finisca non rappresenta chissà quale problema. È l’atteggiamento della Platano, che in studio tenta sempre di spiegare cosa c’è che non va negli uomini che conosce, a non piacere. Questa volta, Ida ha ammesso in studio che è successo un qualcosa che l’ha tanto colpita e che l’ha portata a riflettere. Una frase di Alessandro ha generato ulteriori dubbi nella Platano.

“Eh, cosa ha detto”, ha chiesto Maria De Filippi, probabilmente anche lei un po’ stanca di questa situazione. Ida a Uomini e Donne ha affermato di essersi sentita derisa da Alessandro, che ridendo l’ha stuzzicata: “Ida Platano come personaggio”. Avrebbe ripetuto più volte queste parole, colpendo nel profondo la parrucchiera di Brescia. Alessandro si è difeso, dichiarando che il suo era solo un tentativo per smorzare la situazione.

Sono diversi gli atteggiamenti del cavaliere che non piacciono a Ida. Ad esempio, la scorsa settimana lamentava il fatto che Vicinanza di fronte alla cassiera di un negozio si è grattato sulla schiena mostrando gli slip. Per molti telespettatori queste sue accuse sono no sense e non esprimono una reale volontà di creare una relazione solida con Alessandro.

Quest’ultimo ha deciso di lasciare lo studio, stufo di essere accusato e attaccato dalla Platano su piccoli atteggiamenti. Ed ecco che è arrivato il momento per Gianni Sperti di scuotere Ida come non aveva mai fatto. L’opinionista ha sempre difeso e giustificato il comportamento della dama. Questa volta, invece, le sue parole rispecchiano il pensiero del pubblico.

“Io le colpe a questo ragazzo non riesco a dargliele, sinceramente. Ora, va benissimo sbaglia perché fa l’errore di non volersi trasferire, sbaglia perché vuole andare a fondo con te senza darti una certezza. Però tu non puoi prendere un uomo e cambiarlo, scegli un altro! Non puoi dire tutti i giorni ‘sbagli questo e quello’. È giusto anche per te. Tutte le volte a cercare di cambiarlo…”

Ciò che Gianni ha tentato di farle capire è che, a questo punto delle sue conoscenze, dovrebbe guardare altrove anziché cercare di sottolineare i difetti che trova in una persona, cercando di cambiarlo. Tina Cipollari ha preso la palla al balzo e ha attaccato duramente la Platano.

“Tutte le tue frequentazioni hanno sempre lo stesso finale, ti metti in competizione, hai troppe aspettative. Non puoi pretendere che un uomo colmi tutti i tuoi vuoti. Ha ragione Gianni, non fa per te! Tu devi risolvere prima i problemi con te stessa”

Di fronte a questi attacchi, Ida Platano quasi in lacrime ha deciso di lasciare lo studio. Maria De Filippi non si è scomposta più di tanto, al punto che ha deciso di proseguire con altre persone del Trono Over.

Dopo un po’ di tempo, Ida e Alessandro hanno fatto ritorno in studio per confrontarsi ancora. La conduttrice ha tentato di far riflettere la dama, facendole presente che si vede che lui è molto interessato.

Prendendo la situazione con calma, ‘Queen Mary’ ha cercato di riportare la calma. “Ida la vita è una”, ha affermato. Le anticipazioni, però, segnalano che la dama ha deciso poi di chiudere la conoscenza.

“Ha dato conto ad Armando invece che difendere Alessandro”, ha sottolineato ancora Gianni. La questione si è aperta in quanto Incarnato è intervenuto per attaccare Vicinanza, ricevendo l’approvazione di Ida.

Gianni ha finalmente detto quello che pensa ad Ida senza coprirla#UominieDonne — Anna Rachele Landi ????️‍???? (@anna_annalu) March 15, 2022

oggi gianni contro ida questa puntata resterà nella storia #uominiedonne pic.twitter.com/w4wtn1ntz5 — effe pesantissima (@Tristan__esdpv) March 15, 2022

Gianni è tutta la puntata che va contro Ida. Noi siamo sotto shock.#uominiedonne — • ???????????? •❄️???? (@_lasilviaaa) March 15, 2022

Vabbè non ci libereremo mai di Armando perchè è evidente che Maria lo appoggia! Neanche Tina e Gianni sono d'accordo e addirittura Gianni va contro Ida! #UominieDonne — Agata ???? (@ACC_) March 15, 2022