Uomini e Donne, Marcello sbugiarda Ida: “Cos’è davvero successo tra noi”

Marcello Messina torna a parlare di Ida Platano e ci tiene a mettere i puntini sulle ‘i’ sulle dichiarazioni da lei di recente rilasciate. L’ex cavaliere di Uomini e Donne parla in una nuova intervista sul Magazine dedicato al programma, dove fa un bilancio di questi mesi lontano dalle luci dei riflettori. Ha lasciato lo show di Maria De Filippi annunciando di aver conosciuto una donna fuori, ovvero Viviana. Tra loro le cose procedono bene, sebbene non manchino le grandi discussioni, come accade in quasi tutte le coppie.

Con Viviana attualmente non vivono insieme, ma ci stanno provando. Ci sono dei progetti per il prossimo anno e parla così di convivenza. Ed ecco che tratta l’argomento Ida. Quest’ultima, qualche settimana fa, in un’intervista ha fatto sapere che di recente aveva sentito Marcello, in quanto avevano “una cosa in sospeso”. Non solo, aveva aggiunto che lui le aveva proposto di vedersi quando lei sarebbe passata da Torino. Inoltre, aveva affermato che l’ex cavaliere le aveva anche proposto di continuare a sentirsi “ancora da amici”.

Oggi Marcello Messina confessa che la sua fidanzata Viviana “non ha mai espresso un giudizio su Ida”. Ed è una cosa che lui apprezza molto. A questo punto, ci tiene a fare una precisazione: “In realtà l’ultima intervista conteneva frasi che non raccontavano con chiarezza lo stato delle cose”. Detto ciò, ammette che Viviana “è rimasta un po’ così” in quanto “è una donna molto netta e chiara e non ama le cose ambigue”. Ma a cosa si riferisce nel dettaglio l’ex cavaliere?

Innanzitutto precisa che tra loro non c’è stata “nessuna chiacchierata”. Parla così della “cosa in sospeso” a cui ha fatto riferimento la Platano lasciando un po’ di curiosità. Ebbene, Messina racconta che si trattava semplicemente di una multa che Ida aveva preso a Torino quando era stata da lui. Non riusciva a comunicare con i vigili del posto e così gli ha chiesto il favore di aiutarla, n modo che lei non dovesse tornare nella sua città.

Non direbbe mai di no, nonostante i loro dissapori. Così, ha trascorso un’intera mattinata all’interno degli uffici dei vigili per farsi stampare un verbale e scoprire che era presente un errore nell’indirizzo di posta elettronica.

“Tutto si è risolto facilmente. Questa documentazione l’ho fatta consegnare a Ida da una persona della redazione, proprio per scongiurare qualunque equivoco ed evitare che qualcuno pensasse che volessi scriverle una lettera”

La cosa da risolvere, dunque, era proprio questa. Ma Ida Platano aveva fatto sapere che proprio Marcello le aveva proposto di iniziare un’amicizia dopo quanto accaduto a Uomini e Donne. E anche su questo l’ex cavaliere ci tiene a fare delle precisazioni, visto che la sua fidanzata Viviana è rimasta male.

“In realtà le avevo detto solo ‘amici come prima’, che ha un significato diverso rispetto all’inizio di un’amicizia. Ho sempre evitato di fare gesti ambigui. […] Se una persona vuol essere educata, e non ambigua, ha modo di farlo tranquillamente”

Per quanto riguarda, invece, il caffè che lui le avrebbe proposto di prendere a Torino, ammette di averlo detto “così per dire”, in quanto “un caffè non si nega a nessuno”. Oggi da telespettatore può dire di essere contento del fatto che tra Ida Platano e Diego Tavani non sia andata bene.

“Per fortuna di Diego. Vedendo le reazioni di Ida degli ultimi giorni, nei confronti del suo ex (Riccardo, ndr) direi che Diego aveva delle perplessità, con il senno di poi secondo me è meglio così”

Marcello si riferisce al fatto che, solo a distanza di un mese dalla data in cui avrebbero dovuto lasciare il programma insieme, lei ha pianto per Riccardo Guarnieri. In effetti, la Platano non è riuscita a trattenere le lacrime quando Maria De Filippi le ha fatto qualche domanda sull’ex cavaliere di Taranto. Ha anche lasciato lo studio, nel momento in cui Tina Cipollari ha supposto che nel suo cuore ci sia ancora lui.

Questa cosa ha fatto “un po’ sorridere” Marcello. Il motivo? Nello studio di Canale 5, proprio Ida lo accusava di pensare ancora alla sua ex. “Solo che lei piange adesso per Riccardo, io piangevo per il ricordo. A lei, secondo me, manca lui”, afferma Messina. Sicuramente tali dichiarazioni non faranno per nulla piacere alla Platano!

Marcello ricorda quanto in studio fosse criticato dagli opinionisti, ma “soprattutto dalla ‘combriccola’”. In questo caso, si riferisce a Ida, Gemma Galgani e Armando Incarnato. Sicuramente di quest’ultimo non sente la mancanza. Non crede che sia la persona giusta che possa permettersi di giudicarlo. Ma non ha alcuna voglia di avere un confronto con lui.

“A me se togli la sedia rossa, anzi no la sedia bianca – avevamo una sedia bianca – vivo allo stesso modo. Ho una vita, un lavoro, al di fuori”

Nonostante ciò, ammette che gli fa molto piacere essere fermato per strada da coloro che l’hanno capito e apprezzato come persona.