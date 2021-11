UeD Ida e Diego, è gioco al massacro: insulti e urla, la scelta di Maria

Si è acceso il caos a Uomini e Donne con Ida Platano e Diego Tavani al centro dello studio. Non è arrivato il lieto fine per i due, che danno vita a uno show senza fine. La scorsa settimana, la dama aveva annunciato la sua decisione di lasciare il programma di Maria De Filippi con il cavaliere romano, che qualche giorno prima le aveva rivelato il suo amore. Una scelta da record la loro, visto che non hanno avuto neppure il tempo di lasciare lo studio per viversi lontani dalle telecamere.

Quanto accaduto oggi ha lasciato il pubblico perplesso. Dopo lo scontro della scorsa settimana, ecco che Ida e Diego sono tornati in studio e tra loro non c’è stato un chiarimento, ma solo un duro confronto. Sebbene lui si fosse dichiarato innamorato, non è riuscito a trattenere il suo pensiero. A detta sua, ciò che la Platano ha fatto la scorsa settimana avrebbe uno scopo ben preciso: “Ripulirsi l’immagine”. Tina Cipollari, che ha sempre attaccato Ida, questa volta ha preso le sue difese.

“Sei un quaquaraqua, fai pena. Sei un buffone. Sei falso, finto. Hai fatto una figura di me..a”

L’opinionista, come altri presenti in studio, si è detta convinta del fatto che Diego non abbia mai avuto intenzione di uscire dalla trasmissione con Ida. “Sei un farabutto”, ha poi aggiunto. Di fronte a queste fortissime accuse, il cavaliere è andato fuori di sé e ha chiesto all’opinionista di moderare i termini, senza ottenere il risultato sperato.

Un gioco al massacro, durante il quale Ida e Diego si sono accusati a vicenda, in modo abbastanza forte. Secondo la dama, Tavani sarebbe “molto bravo a parlare”. Non solo, ha anche fatto sapere che il cavaliere era a conoscenza del fatto che avrebbe avuto un chiarimento con Tina dopo aver fatto un annuncio importante sulla loro storia.

“Mi dicevi direttamente ‘non sono convinto'”, ha dichiarato a gran voce la Platano. Diego non si è spostato dalla sua posizione e ha ammesso che rifarebbe ciò che ha fatto. Gianni Sperti ha preso, come sempre, le difese di Ida e non le ha mandate a dire, alzando anche lui il tono della voce.

“Ti trovo assurdo, vuoi far ricadere la colpa su di lei. Lei ha fatto molto di più delle tue parole”

In tanti in studio trovano strano il fatto che Diego si dichiari innamorato di Ida e, allo stesso tempo, la accusi di volersi ripulire l’immagine. Inoltre, il cavaliere ha rivelato di avere intenzione di trascorrere la serata con la dama, che è sembrata piuttosto contraria al riguardo. Dietro front da parte di Diego? Ed è su questo che ha fatto leva Ida, la quale si è dichiarata delusa.

“Non è possibile, tutte le cose che mi hai detto… Hai criticato me, addirittura per farmi passare come una bugiarda. Ma hai sentito come hai parlato di me? In una settimana sei sparito. Lo sai che facevo io per amore? I chilometri, mi tremava la terra sotto i piedi”

A schierarsi contro Diego ci hanno pensato anche Armando e Biagio. Invece, Isabella Ricci è stata l’unica a difendere la posizione di Tavani e a criticare Ida. Quest’ultima, subito dopo, ha deciso di lasciare la trasmissione, in quanto sa che non riuscirebbe più a fidarsi di nessuno dopo quanto accaduto.

Ida, Diego e Tina tra insulti e toni accesi: Maria De Filippi non ci prova neanche

La Platano torna a Uomini e Donne? Le anticipazioni delle puntate successive parlano di lei e Diego, dunque potrebbe effettivamente far ritorno. In ogni caso, questo accesissimo scontro di fronte a milioni di telespettatori non ha prodotto nulla di positivo.

Il pubblico di Canale 5 ha criticato duramente entrambi per lo show a cui hanno dato vita. Maria De Filippi non si è schierata e ha preferito restare in silenzio durante lo scontro, evitando di prendere la situazione in mano.

La conduttrice potrebbe non avere la situazione ancora chiara in mente oppure, semplicemente, potrebbe aver deciso di non intromettersi nella questione. Questa volta, Maria non ha neanche provato a far riflettere i due litiganti.

Solitamente la padrona di casa tenta di riportare la calma o di fermare gli insulti della Cipollari. Eppure, in questa circostanza, ha preferito il silenzio.