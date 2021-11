UeD anticipazioni, Ida e Diego: cosa sta succedendo, un ospite speciale

Ci sono delle novità su Ida Platano e Diego Tavani a Uomini e Donne. Le anticipazioni, però, non sono per nulla positive. Chi tifava per questa coppia dovrà farsene una ragione. Infatti, sembra proprio che non sia alcuna possibilità per i due di ritrovarsi dopo quanto accaduto durante la scelta da record. Non c’è mai stato un lieto fine così nello studio di Canale 5. Proprio qualche istante dopo la scelta, voluta da Ida, tutto è andato distrutto. La Platano aveva deciso di lasciare il programma per continuare a conoscere Tavani lontano dalle telecamere. Lui inizialmente è apparso un po’ perplesso e poi ha dato vita a uno show, per molti no sense.

Diego in pochi minuti ha fatto un passo indietro, dichiarando di non essere pronto a fare questo passo. Il motivo? A detta sua Ida dovrebbe ancora risolvere varie cose. Questa sua decisione è arrivata nel momento in cui la Platano ha dato vita a un chiarimento con Tina Cipollari. Prima di lasciare la trasmissione, la dama avrebbe voluto chiarire alcuni punti con l’opinionista. A questo punto, Diego ha sorpreso tutti mostrandosi per nulla intenzionato ad avere questo lieto fine.

Nonostante questa sia stata una chiarissima impressione per chi era presente in studio, Tavani ha tentato di giustificare il suo comportamento. Inizialmente si è rimangiato le parole, ma Maria De Filippi ha rimandato in onda il momento per vederci chiaro. Dopo di che, ha cercato di convincere Ida a tornare sui suoi passi.

A nulla sono valse le sue richieste, visto che nelle registrazioni successive, la Platano ha addirittura deciso di abbandonare il programma da sola. Sembra che la dama sia tornata nel parterre, visto che le anticipazioni delle registrazioni di UeD di venerdì e sabato annunciano che tra Ida e Diego è tutto finito.

Questo è ciò che anticipa il profilo social Uominiedonneclassicoeover. Dunque, tra loro non è accaduto nulla di positivo in questi giorni, anzi.

Giulia De Lellis torna nello studio di UeD

La registrazione di venerdì pomeriggio, 19 novembre 2021, ha visto la presenza in studio di Giulia De Lellis. La più nota ex corteggiatrice è tornata nello studio di Canale 5 e l’ha fatto sapere anche con il suo profilo Instagram. L’influencer, con ben 5 milioni di followers, ha speso parole bellissime per il programma, verso cui si sente davvero grata. La redazione, a cui è ancora oggi molto legata, l’ha ospitata per parlare del libro di Raffaella Mennoia.

Come accaduto con Teresanna Pugliese, si sta cercando di capire se sia Giulia una delle protagonista del romanzo. Proprio l’autrice si è dichiarata felicissima di riavere in studio la De Lellis.