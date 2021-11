Uomini e Donne, Ida e Diego da record: a lui cade la maschera? È caos

La scelta di Ida Platano e Diego Tavani a Uomini e Donne è da record! A quanto pare la loro è la storia durata meno di tutte, ovvero non ha avuto neppure il tempo di iniziare. Solo qualche minuto e tutto è andato distrutto. La reazione del cavaliere ha generato non pochi sospetti nei suoi confronti. Tutti in studio hanno trovato strano il suo comportamento subito dopo la scelta. Anche sul web molti telespettatori si sono detti delusi e sospettosi. Ora in tanti hanno diversi dubbi sulla sua sincerità!

Il tutto è accaduto nel corso della puntata andata in onda oggi, quando Ida ha annunciato di voler lasciare il programma con Diego. Lei ha cercato subito una risposta e, in effetti, Tavani è apparso un po’ intontito. Nonostante ciò, l’ha immediatamente baciata e su di loro sono caduti i famosi petali rossi. A questo punto, la Platano ha scelto di avere un chiarimento con Tina Cipollari, dopo gli insulti ricevuti il giorno precedente.

In particolare, Ida ha consigliato all’opinionista di stare attenta alle parole che utilizza quando parla con un’altra persona. Hanno anche discusso animatamente, per poi arrivare a un piccolo chiarimento: Tina si è detta dispiaciuta del fatto che la Platano sia stata male dopo il loro scontro. Diego è rimasto dietro ad assistere alla scena, fino a quando si è voltato verso Maria De Filippi, a cui ha chiesto di poter tornare a sedersi.

“Non me la sento di muovermi adesso. Io così non me la sento. Io voglio sedermi. Hai qualcosa dentro che ancora devi risolvere”

Ciò che tutti hanno intuito è che Diego, dichiaratosi innamorato di Ida, avrebbe tentato di fare un passo indietro, probabilmente spaventato dal fatto che sarebbero usciti dal programma. Anche Tina Cipollari si è mostrata perplessa sulle sue parole. Vedendosi attaccato, Tavani ha iniziato a negare di aver detto che non avrebbe più lasciato lo show.

“Ho detto: ‘Maria posso andare a sedermi'”, ha sottolineato Diego. Ma in studio tutti hanno fatto presente che dalle sue parole si è intuito tutt’altro, ovvero che non aveva più intenzione di lasciare il programma con Ida. Quest’ultima ha espresso subito le sue perplessità, insieme a Gianni Sperti e Tina. Intanto, sul web il pubblico è abbastanza sospettoso. La De Filippi ha dovuto così mostrare la parte in cui Diego si è ribellato e, in effetti, le sue parole hanno fatto intendere che non aveva più intenzione di uscire da Uomini e Donne con Ida.

“Ma fino a cinque minuti non era l’amore della sua vita?”, “Per la prima volta concordo con Armando. La situazione è grave”, “Ma sto Diego è pazzo”, “Dai la figuraccia che ha fatto Diego è stata palese a tutti” e ancora “Diego sei falso”. Questi sono alcuni dei tantissimi commenti da parte dei telespettatori sui social.

A parlare sono stati anche coloro che solitamente non sostengono Ida e che oggi si dichiarano delusi da Diego. Quest’ultimo aveva conquistato la maggior parte del pubblico e ora sembra che gli sia caduta una maschera. Secondo i telespettatori, avrebbe costruito un personaggio e ora non immaginava che Ida gli avrebbe chiesto di lasciare le telecamere!

“Penso che tu ti stia arrampicando sugli specchi, non sai come uscirne”, ha affermato Gianni, per nulla convinto dalle giustificazioni di Tavani. Il cavaliere ha tentato di spiegare di aver avuto paura, visto che fino al giorno prima la Platano non esprimeva i suoi sentimenti. “L’unica paura è quella di perdere la sedia”, si legge tra i commenti del pubblico.

Da ciò che si sa dalle anticipazioni tra loro non è tornato il sereno.