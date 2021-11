UeD anticipazioni, Ida e Diego: scena troppo forte, censura. Cos’è capitato

Una scena non verrà trasmessa: cos’è successo e cosa non vedremo

Nel corso dell’ultima registrazione di Uomini e Donne, che è stata realizzata venerdì 5 novembre 2021, c’è stata una scena in cui i toni si sono fatti troppo accesi. Da qui, come spiega Il Vicolo delle News, la decisione della trasmissione di non trasmetterla interamente su Canale Cinque durante la messa in onda del dating show orchestrato da Maria De Filippi. Da quanto trapelato, a un certo punto, nel salotto di UeD si è passati a parlare di Ida Platano e Diego Tavani che avrebbero dovuto lasciare il programma la settimana scorsa. Alla fine hanno rinunciato.

Così viene mostrato un momento in cui l’uomo piange, sconsolato, convinto di aver perso la donna. Sempre nelle immagini trasmesse, si è vista Ida dispiaciuta per le lacrime versate da Diego con il quale ha poi avuto un confronto in cui gli ha consigliato di ripensare alle decisioni prese. Tavani è sembrato favorevole. Alla fine i due hanno concordato di prendersi del tempo per riflettere.

Si è rientrati in studio, con Diego che ha sostenuto di aver sentito la Platano poco dopo la penultima registrazione. L’uomo ha dichiarato che ad un tratto Ida non ha più risposto ai suoi messaggi. Pronta la replica della dama che ha spiegato che non c’era nulla da rispondere. Ecco perché non ha optato per alcuna replica. Ed è in questo momento che sono iniziate le frizioni.

Tavani ha detto che Ida avrebbe almeno potuto riferirgli come stava il figlio visto che lui si era premurato di tentare di avere notizie a tal riguardo. La Platano, in modo deciso, gli ha suggerito di non mettere in mezzo il figlio. In studio c’è stato il caos, con Armando che ha dato del falso e del bugiardo a Diego. Nella bagarre è intervenuta anche Tina Cipollari che ha tuonato un “farabutto” e usato altri termini parecchio forti.

La lite si è via via fatta ancor più dura e acida tanto che Diego ha chiesto a Maria De Filippi di non mandare in onda la scena perché non vuole che il figlio la veda, sicuro che ci rimarrebbe molto male.

In conclusione di registrazione, Ida ha affermato di avere l’intenzione di andarsene poiché non riesce a trovare nessuno uomo che fa per lei. Tavani si è riseduto, venendo prontamente criticato. Quando gli hanno fatto intendere che anche lui avrebbe dovuto levare le tende, alla luce della sua professione d’amore, ha risposto di non aver compreso le intenzioni di Ida. Quindi si è alzato ed è uscito con lei assicurando di volerci stare insieme.

Ultima parola a Maria De Filippi che ha spiegato che Ida voleva uscire sola. Su quello che invece accadrà fuori dallo show, ognuno darà libero di fare ciò che preferisce. Cala il sipario.