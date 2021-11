UeD, Roberta: la mamma nel Trono Over. Intanto, De Filippi stronca Ida

A Uomini e Donne c’è una grande novità, qualcosa che non è mai accaduto prima: la mamma di Roberta Giusti diventa una dama del Trono Over. È proprio la tronista a far presente la cosa, quando chiede a Maria De Filippi di poter salutare sua madre. Gianni Sperti, curioso, chiede dov’è e a questo punto la padrona di casa presenta Letizia, seduta nel parterre delle dame. La donna porta il cartellino con il suo nome e non si trova tra il pubblico. Dunque, è sin da subito chiaro che fa parte del Trono Over.

Per la prima nel programma di Canale 5, una tronista proseguirà con il suo percorso a fianco alla mamma e viceversa. Infatti, anche Letizia è ovviamente alla ricerca dell’amore e come la figlia vorrebbe trovarlo proprio all’interno del programma. La De Filippi spiega che la mamma di Roberta si è iscritta ai casting. Prima di farla entrare in trasmissione, hanno pensato di chiedere alla stessa tronista se fosse d’accordo oppure no. La Giusti ha accettato l’idea e probabilmente era già al corrente dell’iscrizione fatta dalla madre.

Il fatto che mamma e figlia facciano un percorso in trasmissione rappresenta una vera e propria novità. E chiaramente il pubblico di Canale 5 dice la sua al riguardo sui social. “No vabbé mai successo, io sarei imbarazzata” e ancora “Sto male per Roberta e la mamma insieme a Uomini e Donne”. Questi sono solo alcuni dei commenti fatti dai telespettatori in questi minuti.

Armando preso in giro? Maria De Filippi si schiera con Marcello e stronca Ida Platano

Intanto, nel Trono Over le cose non proseguono in modo tranquillo e sereno per Marcello Messina. Dopo la fine della sua conoscenza con Ida Platano, ha scelto di chiedere per la seconda volta il numero a Marika. Quest’ultima, va segnalato, ha frequentato per un breve periodo Armando Incarnato, con cui non è finita nel modo più semplice.

Il cavaliere napoletano accusa oggi Marcello, come nelle puntate precedenti, di essere falso. Per la prima volta, Messina perde completamente la pazienza, tanto che Maria deve più volte riportarlo alla calma. “Devo giustificarmi perché sono vero, non avete diritto di entrare nella mia vita. Fatevi una vita e lasciatemi stare”, dichiara furioso Marcello contro Armando e Ida, che continuano ad accusarlo.

Gianni Sperti ha un’opinione ben precisa: crede che Incarnato stia credendo alle bugie di Marika su Marcello. “Armando broccolone crede alla versione sua”. Ed ecco che Maria decide di prendere la situazione in mano e sembra schierarsi con Messina. La padrona di casa sembra credere alle parole del cavaliere.

In particolare, fa sapere che Marcello di fronte alla redazione aveva dimostrato di essere davvero interessato a Marika. Non solo, avrebbe usato parole ancora più belle di quelle pronunciate per Ida Platano. Ed è a quest’ultima che la De Filippi fa presente un dettaglio: è una bella donna, ma è anche possibile che qualcuno non sia attratto da lei.

Pertanto, la conduttrice sembra voler far capire alla dama che Marcello non ha un’altra donna nel suo cuore, semplicemente non provava chissà quale attrazione nei suoi confronti. Detto ciò, fa notare che le versioni di Messina e Marika sono abbastanza diverse. A questo punto, Armando inizia a riflettere su ciò che dicono Gianni e Maria.